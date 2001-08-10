ВТБ финансирует часть строительно-монтажных работ в ТЦ Ураса Молл в Якутске

ВТБ предоставил ООО «Технологии торговли» кредитную линию в размере 48 млн рублей сроком на 5 лет. Средства направлены на финансирование затрат по выполнению ремонтно-отделочных работ торгового центра «Ураса-Молл» в Якутске.

ТЦ «Ураса Молл» занимает площадь более 15 тыс. квадратных метров. Торговый центр построен в виде старинного летнего жилища якутов «ураса». Центр включает несколько торговых галерей, фудкорт, детскую зону развлечений и большой паркинг.

Управляющий ВТБ в Республике Саха (Якутия) Денис Леонтьев прокомментировал: «ВТБ активно поддерживает инфраструктурные проекты в Якутии, внося вклад в создание комфортной городской среды в Республике. Завершение строительства ТЦ «Ураса Молл» в непростой период пандемии – это пример высокой адаптивности среднего и малого бизнеса: даже в период кризисов он демонстрирует готовность к развитию. Именно сегмент СМБ позволяет сохранять устойчивость региональной экономике».

«Концепция торгового центра – это синергия традиций и современности. Аутентичная форма, отсылающая к национальным корням и самое передовое оснащение обеспечивают новому ТЦ особую притягательность. Уверен, что он будет популярен у жителей Якутска и гостей столицы Республики. Партнерство с ВТБ позволило нам реализовать самую ответственную часть строительных работ: отделку, ремонт и оснащение центра, скоро он откроет свои двери для посетителей», - отметил генеральный директор управляющей компании ООО «Технологии торговли» Николай Сизых.