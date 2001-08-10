Бесплатные консультации для предпринимателей пройдут в сахалинском центре «Мой бизнес»
Еженедельно в региональном центре оказания услуг специалисты различных госструктур, финансовых институтов и иных учреждений, созданных для развития бизнеса в регионе, принимают предпринимателей и дают разъяснения по всем интересующим вопросам.
В течение следующей недели с 9:00 до 18:00 посетителей примут в центрах поддержки предпринимательства, экспортной деятельности и финансовом отделе Сахалинского Фонда развития предпринимательства. Прием приходящих специалистов из различных госструктур будет идти по «плавающему» расписанию.
В понедельник, 21 декабря с 9:00 до 13:00 сахалинский бизнес сможет встретиться с сотрудниками «Федеральной кадастровой палаты Росреестра» по Сахалинской области;
Специалисты Управления Росреестра по Сахалинской области ждут предпринимателей в среду, 23 декабря, с 9:00 до 13:00.
На четверг, 24 декабря с 9:00 до 13:00 запланированы встречи с представителями Агентства по труду и занятости населения.
Специалисты на месте бесплатно зарегистрируют ваш бизнес (ИП или ООО) – без походов в налоговую и госпошлины.
Напомним, областной центр «Мой бизнес» находится по ул. Емельянова, 6 в Южно-Сахалинске. Дополнительную информацию можно узнать по многоканальному номеру телефона: 8-800-222-01-23.
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