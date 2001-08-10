ВТБ в Хабаровском крае удвоил портфель льготных кредитов по «Программе 1764»
Портфель льготных кредитов по государственной программе Министерства экономического развития ВТБ в Хабаровском крае вырос на 107% с начала года и на 1 декабря составил 1,86 млрд рублей.
За январь-ноябрь текущего года по Программе 1764 предпринимателям предоставлены кредитные средства в размере 2,34 млрд рублей. Поддержку получили предприятия строительной отрасли, обрабатывающего производства, сферы пассажирских перевозок. Набольший спрос проявил ритейл.
«Треть предоставленных по программе льготных кредитов направлены на инвестиционные цели, включая рефинансирование ранее выданных инвестиционных кредитов. Это важный показатель: он демонстрирует готовность регионального бизнеса развиваться, несмотря на сложности пандемии», - прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.
«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.
Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.
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