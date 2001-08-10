ВТБ в Приморье на 6% нарастил портфель льготных кредитов по «Программе 1764»

Портфель кредитов по государственной программе Министерства экономического развития ВТБ в Приморском крае с начала года вырос более чем на 6% и на 1 декабря составил 3,4 млрд рублей.

За январь-ноябрь текущего года по «Программе 1764» ВТБ предоставил бизнесу Приморья 3,5 млрд рублей. Поддержку получили 49 представителей малого и среднего бизнеса, 64% льготных кредитов направлены на инвестиционные цели, включая рефинансирование ранее выданных инвестиционных кредитов.

Значительную часть средств получили предприятия торговой и производственной отраслей, среди которых ведущие региональные игроки: ГК «Планета Витаминов», ГК «Триера», ООО «ТЕХНО ГРУПП». Также финансирование было предоставлено предприятиям сельскохозяйственной сферы, строительной отрасли и здравоохранения.

«В нынешний непростой год возможность получения господдержки имеет особое значение. Для предприятий, реализующих программы расширения бизнеса или модернизации важно не останавливать эту работу. Профинансировать планы развития им помогает «Программа 1764», - прокомментировал управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко. Он также добавил, что видит дальнейший потенциал для реализации возможностей программы в регионе. «В Приморье есть предприятия, готовые развиваться, несмотря на ограничения и сложности пандемии», - подчеркнул управляющий.

Для справки:

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.