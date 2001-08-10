ВТБ в Приморье на 6% нарастил портфель льготных кредитов по «Программе 1764»
Портфель кредитов по государственной программе Министерства экономического развития ВТБ в Приморском крае с начала года вырос более чем на 6% и на 1 декабря составил 3,4 млрд рублей.
За январь-ноябрь текущего года по «Программе 1764» ВТБ предоставил бизнесу Приморья 3,5 млрд рублей. Поддержку получили 49 представителей малого и среднего бизнеса, 64% льготных кредитов направлены на инвестиционные цели, включая рефинансирование ранее выданных инвестиционных кредитов.
Значительную часть средств получили предприятия торговой и производственной отраслей, среди которых ведущие региональные игроки: ГК «Планета Витаминов», ГК «Триера», ООО «ТЕХНО ГРУПП». Также финансирование было предоставлено предприятиям сельскохозяйственной сферы, строительной отрасли и здравоохранения.
«В нынешний непростой год возможность получения господдержки имеет особое значение. Для предприятий, реализующих программы расширения бизнеса или модернизации важно не останавливать эту работу. Профинансировать планы развития им помогает «Программа 1764», - прокомментировал управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко. Он также добавил, что видит дальнейший потенциал для реализации возможностей программы в регионе. «В Приморье есть предприятия, готовые развиваться, несмотря на ограничения и сложности пандемии», - подчеркнул управляющий.
Для справки:
«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.
Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще 148 человек заразились коронавирусом на Сахалине и Курилах
10:12 Сегодня Все районы области присоединились к Всероссийской акции «Корзины радости»
10:42 Сегодня Акция «Ёлка желаний» помогла исполнить новогодние мечты двух ребят
- 11:04 Сегодня Невельчанин, до смерти избивший приятеля, отсидит в тюрьме 7 лет
10:42 16 Декабря Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют
15:04 17 Декабря Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска 18, 21 и 22 декабря
16:12 18 Декабря На Сахалине в выходные дни будет холодно и ветрено
- 10:42 17 Декабря Оставшаяся без нового жилья семейная пара из Южно-Курильска переедет в современную квартиру
12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
Выбор редакции
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
- 12:40 26 Ноября Работу приморских властей по ликвидации последствий шторма назвали слаженной и эффективной
- 11:32 20 Ноября Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.