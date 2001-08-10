Вячеслав Володин призвал комплексно подходить к регулированию энерготарифов на Дальнем Востоке
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил "комплексно подходить" к регулированию энерготарифов на Дальнем Востоке и в Сибири.
Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о продлении механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, но с некоторой корректировкой, начиная с 2022 года. Для некоторых регионов Дальнего Востока - Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей - в 2017 году был введен механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас тарифы там субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
Володин в ходе рассмотрения законопроекта отметил, что он носит "положительный характер", однако призвал посмотреть на вопрос регулирования энерготарифов на Дальнем Востоке "в комплексе". "У нас по ряду территорий нечего ответить. Почему нет Забайкалья? Ведь когда мы говорим о Забайкальском крае, у нас что получается: бизнес уходит из региона, потому что тариф высокий. Рядом находящиеся территории, в первую очередь, Иркутская область, имеет другой тариф. И по этой причине регион, во многом, не развивается, как он мог бы развиваться… Такая же ситуация с Бутятией", - пояснил Володин.
Он добавил, что при обсуждении темы выравнивания тарифов, Забайкальский край "не может выбрасываться" из регионов Дальнего Востока, так как относится к ним. Также с позиции дотирования электроэнергии, по его мнению, нужно рассматривать и отдельные регионы Восточной Сибири.
Володин дал поручение председателю думского комитета по энергетике Павлу Завальному провести заседание по данному вопросу с профильным министерством и внести "комплексное предложение по развитию территории Дальнего Востока".
"А так у нас получается: мы решение-то принимаем, но опять в этом решении нет комплексного подхода", - заметил спикер ГД.
Володин заметил, что новые положения могут быть учтены в новом законопроекте.
"Самое главное - сделайте все для того, чтобы люди бесперебойно получали электроэнергию, и чтобы она была как можно дешевле. Это тоже и важно, и необходимо для развития нашей экономики, тем более, многие регионы являются регионами, у которых производство электроэнергии превышает потребность", - сказал Володин, обращаясь к главе комитета по энергетике.
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