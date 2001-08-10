ВТБ подключен к национальной системе внутренних платежей Китая CNAPS
Филиал ВТБ в Шанхае подключен к национальной системе внутренних платежей Китая CNAPS (China National Advanced Payment System). Это позволяет ВТБ стать первым и единственным из банков РФ полноценным прямым участником расчетов в юанях и обеспечить оперативность и надежность трансграничных платежей и валютообменных операций между Россией и Китаем.
Статус прямого участника CNAPS позволяет ВТБ исключить китайские банки-посредники из расчетного обслуживания филиала и головного офиса, повысить скорость проведения платежей в китайских юанях, обеспечить надежность и бесперебойность расчетов в том числе благодаря использованию SWIFT-независимых каналов связи, активнее привлекать на обслуживание в филиал китайских клиентов и обеспечить возможность полного сопровождения российско-китайских контрактов в периметре ВТБ, укрепить конкурентные преимущества банка в Китае.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Укрепление нашего международного присутствия в Китае и развитие филиала ВТБ в Шанхае является одним из приоритетов банка. Экономическое взаимодействие между Россией и Китаем продолжает расти, и мы видим интерес со стороны клиентов к осуществлению сделок в регионе в партнерстве с надежным финансовым институтом. Мы уже предоставляем широкий спектр услуг в Китае, включая долговое, акционерное и торговое финансирование, операции на товарно-сырьевых рынках, линейку продуктов транзакционного бизнеса, а также доступ к инструментам с фиксированной доходностью. Прямое подключение к CNAPS позволит удовлетворить растущий спрос клиентов на осуществление быстрых, надежных расчетов с локальными бизнес-партнерами, а также использовать возможности системы при осуществлении сделок в регионе».
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