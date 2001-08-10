ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Если в 2019 г. средняя доля платежа по ипотеке превышала 30% от дохода клиентов банка, то по итогам 2020 г. опустилась до рекордно низкого уровня в 25%. Об этом свидетельствуют аналитические данные ипотечного бизнеса ВТБ.
Нынешний год отмечен рекордным уровнем ипотечных продаж в России. По прогнозам ВТБ, общий объем новых выдач на рынке впервые в истории страны превысит 4 трлн рублей. По итогам 11 месяцев только ВТБ выдал свыше 300 тысяч жилищных кредитов на 824 млрд рублей, что на 31% по количеству и 40% – по объему превосходит результат за аналогичный период прошлого года. Растет и средний размер ипотечного кредита. По данным ВТБ, в этом году он превысил 2,6 млн рублей по сравнению с 2,4 млн в прошлом. Средний срок кредита по отношению к прошлому году практически не изменился.
На доступность ипотеки в этом году оказали влияние несколько факторов. Первый – снижение ставок. По данным ЦБ РФ, за январь-октябрь 2020 г. средняя ставка по всем типам жилищных кредитов на рынке опустилась до рекордно низкого значения – 7,85%. При этом по госпрограмме она установлена на уровне 6,5%, крупнейшие банки предлагают и более выгодные условия (в общем объеме ипотечных выдач льготные кредиты составляют более четверти). В прошлом году средняя ставка по ипотеке в России составляла 9,9%. Таким образом, общее снижение всего за год превысило 2 п.п. Для сравнения в 2018 г. средний размер процентной ставки был на уровне 9,5%, а в 2017 г. – 10,6%.
Второй фактор – резкий рост рефинансирования ипотеки. Ставка по сформированным в прошлые годы кредитам, в основном, превышает 10%, и общий тренд на улучшение ценовых условий помог заемщикам в нынешних условиях снизить свою платежную нагрузку. ВТБ является лидером рынка в данном сегменте. Только за 11 месяцев 2020 г. банк помог рефинансировать ипотеку более 100 тыс. заемщикам на сумму более 220 млрд рублей по ставкам от 5% до 8,2% годовых.
«Снижение уровня ставок и рост спроса на рефинансирование привели к ощутимому сокращению кредитной нагрузки на семейный бюджет наших клиентов. По отношению к доходам заемщиков средний размер ежемесячного платежа снизился с более чем 30% до 25% всего за год. Такой шаг случился рекордно быстро. До этого соотношение платежа к доходу сокращалось на 5 п.п. в течение предыдущих четырех лет», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«В абсолютном выражении размер ежемесячного платежа по ипотеке среди наших клиентов на протяжении последних 5 лет сохраняется на уровне 24-25 тысяч рублей, при том, что средняя сумма оформляемого кредита выросла в 1,5 раза. За это время заемщики увеличили свои доходы, а средняя ставка по ипотеке на рынке снизилась почти вдвое. Таким образом, за последние 5 лет и особенно в 2020 году ипотека стала для россиян значительно доступнее», – добавляет он.
По словам топ-менеджера ВТБ, ипотечный бизнес встречает 2021 г. с большим запасом прочности. «Накопленный в предыдущие кризисы опыт позволил российским банкам в период пандемии использовать эффективные инструменты оценки своих заемщиков и сохранить доступность ипотеки для граждан на высоком уровне. Комфортные условия текущих платежей должны позволить им в дальнейшем своевременно и без просрочек погашать взятые кредиты. Качество портфеля остается очень высоким, и улучшение экономической ситуации позволит гражданам продолжить сокращение платежной нагрузки на свой бюджет», – резюмирует результаты исследования Анатолий Печатников.
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