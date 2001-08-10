Тихоокеанское
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14:04, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

Депутаты Поронайска приняли социально ориентированный бюджет

Депутаты Поронайска приняли социально ориентированный бюджет

24 декабря состоялась заседание Собрания Поронайского городского округа, на котором народные избранники приняли бюджет муниципального образования Поронайский городской округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Несмотря на сокращение доходов, бюджет остался социально ориентированным.

В его основу положен программно-целевой принцип. Удалось сохранить действовавшие льготы и виды поддержки отдельных категорий граждан и организаций. Прогнозируемый объём доходов в 2021 году составит 2880,7 млн. рублей, расходов - 2897,9 млн. рублей, дефицит бюджета городского округа составит 17,2 млн. рублей. В структуре доходов, наряду с безвозмездными поступлениями, собственные доходы составят 515,4 млн. рублей.

Обеспечение населения качественным жильём осталось важнейшей задачей социально-экономического развития района. С полной версией Проекта решения «О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» вы можете ознакомиться на официальном сайте Поронайского городского округа в разделе «Открытый бюджет».

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