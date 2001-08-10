Депутаты Поронайска приняли социально ориентированный бюджет

24 декабря состоялась заседание Собрания Поронайского городского округа, на котором народные избранники приняли бюджет муниципального образования Поронайский городской округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Несмотря на сокращение доходов, бюджет остался социально ориентированным.

В его основу положен программно-целевой принцип. Удалось сохранить действовавшие льготы и виды поддержки отдельных категорий граждан и организаций. Прогнозируемый объём доходов в 2021 году составит 2880,7 млн. рублей, расходов - 2897,9 млн. рублей, дефицит бюджета городского округа составит 17,2 млн. рублей. В структуре доходов, наряду с безвозмездными поступлениями, собственные доходы составят 515,4 млн. рублей.

Обеспечение населения качественным жильём осталось важнейшей задачей социально-экономического развития района. С полной версией Проекта решения «О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» вы можете ознакомиться на официальном сайте Поронайского городского округа в разделе «Открытый бюджет».