Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2020
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22:14, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Ещё 155 Сахалинска и курильское заразились коронавирусом

Ещё 155 Сахалинска и курильское заразились коронавирусом

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 155 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора островного региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 25 декабря.

За этот же период выписали 365 островитян.

Итого с начала пандемии на островах 15 005 случаев заболевания COVID-19.  11 914 человек уже выздоровели,  3 076 получают лечение, 15 сахалинцев умерли от новой инфекции.

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