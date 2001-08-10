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22:14, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил
Ещё 155 Сахалинска и курильское заразились коронавирусом
Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 155 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора островного региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 25 декабря.
За этот же период выписали 365 островитян.
Итого с начала пандемии на островах 15 005 случаев заболевания COVID-19. 11 914 человек уже выздоровели, 3 076 получают лечение, 15 сахалинцев умерли от новой инфекции.
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