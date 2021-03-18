70 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ
Количество пользователей мобильного приложения ВТБ для дистанционного бухгалтерского обслуживания «Цифра» превысило 70 тысяч. За последние три месяца в сервисе зарегистрировались 20 тысяч предпринимателей.
В этом году ВТБ выпустил обновление приложения. Сервис стал работать быстрее, кроме того, были расширены возможности пользователей по отправке документов в чате для полноценного общения со специалистами. В ближайшее время планируется запустить сервис проверки контрагентов, а также поддержку в мессенджерах и социальных сетях. Кроме этого, в приложении появятся юридические консультации по вопросам ведения бизнеса.
«"Цифра" создана и обновляется с учетом актуальных потребностей малого бизнеса и позволяет ему автоматизировать базовые процессы. Предприниматели, которые уже пользуются сервисом, за эти месяцы вывели платформу в самые скачиваемые приложения в своей категории. Мы продолжаем работать над развитием приложения и ожидаем, что интерес малого бизнеса к нему будет расти, как и количество пользователей», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
Для новых пользователей «Цифры» доступен демопериод в течение 14 дней, в рамках которого они могут бесплатно получать консультации специалистов по любым бухгалтерским вопросам. Также обновлены тарифные планы приложения с учетом потребностей разных сфер бизнеса – появились пакетные предложения для фрилансеров и предпринимателей, занятых в торговле.
ВТБ запустил приложение «Цифра» в марте прошлого года. Сервис представляет собой мобильную бухгалтерию для ИП «под ключ». С помощью приложения пользователи могут вовремя рассчитать и оплатить налоги, быстро подготовить и сдать отчетность в ФНС и фонды, при этом «Цифра» гарантирует корректность отчетов. Сервис позволяет отслеживать финансовые операции, управлять счетами, открытыми в разных банках, и получать помощь от квалифицированных специалистов по любым вопросам, связанным с бухгалтерией и налоговым учетом. За каждым предпринимателем закреплен профессиональный бухгалтер, готовый предоставить квалифицированную поддержку. В этом году «Цифра» стала победителем конкурса «Золотой сайт&Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для бизнеса».
Мобильное приложение «Цифра» доступно как клиентам ВТБ, так и других банков. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.
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