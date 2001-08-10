1266 жителей Сахалинской области уже получили работу в рамках проектов ТОР
Инвесторы вложили в региональную экономику 27 миллиардов рублей, запустили 9 новых предприятий. Такая информация озвучена на объединенном заседании Наблюдательных советов территорий опережающего развития, созданных в островном регионе.
– Деньги, с которыми инвесторы приходят на острова, дают новый стимул для развития нашей экономики. Благодаря этому мы строим социальные объекты, помогаем тем, кто нуждается в поддержке со стороны государства. Экономический блок регионального правительства должен быть сосредоточен на привлечении инвестиций. Считаю это главным показателем качества его работы, – сказал, открывая обсуждение, губернатор Валерий Лимаренко.
– В 2016 году на базе горнолыжного курорта «Горный воздух» создана одноименная территория опережающего развития. За это время количество резидентов выросло с 7 до 27. Плановый объем инвестиций увеличился с 10 миллиардов рублей до 24 миллиардов. Частный бизнес уже вложил в проекты территории опережающего развития – гостиницы, рестораны, магазины – свыше 14 миллиардов рублей, – сообщил директор ООО «УК ТОР «Сахалин» (дочернее общество «Корпорации развития Дальнего Востока») Михаил Алешин, выступавший с основным докладом.
По его словам, ТОР «Южная» насчитывает девять резидентов. За пять лет в проекты вложено 8,2 миллиарда рублей частных инвестиций. Одни резиденты работают в сельском хозяйстве, производят мясо и молоко, которые поступают на стол жителей области. Другие - ведут строительство логистического центра, создают мощности по изготовлению и монтажу деревянных каркасных домокомплектов. Также в состав ТОР входит нефтегазовый индустриальный парк. На инвестиционной площадке в Южно-Сахалинске разместятся отраслевые сервисные предприятия. В парке ведется строительство объектов первой очереди.
В составе ТОР «Курилы», созданной три года назад, – четыре резидента. Компании возводят на Курилах рыбоперерабатывающий комплекс и судоремонтный завод, туристические объекты, строят промысловые суда для добычи краба. Частные инвестиции уже составили 4,3 миллиарда рублей.
Полная стоимость проектов трех территорий опережающего развития на Сахалине и Курилах – 53,7 миллиарда рублей.
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