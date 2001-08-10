Тихоокеанское
информационное агентство
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18:42, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Представители Газпромбанка встретились с руководством Сахалина для обсуждения инвестпроектов

Представители Газпромбанка встретились с руководством Сахалина для обсуждения инвестпроектов

Делегация Газпромбанка во главе с первым вице-президентом Романом Пановым посетила Сахалинскую область и провела рабочую встречу с губернатором Валерием Лимаренко. Стороны обсудили ключевые инвестиционные проекты в регионе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стороны обсудили проекты в области социальной и транспортной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, а также проекты экологической направленности в сфере традиционной и «зеленой» энергетики. По словам первого вице-президента Газпромбанка Романа Панова, в настоящий момент объем перспективных региональных проектов, в которых банк планирует принять участие, превышает 30 млрд рублей, этот показатель будет увеличен.

«Сахалинская область сегодня поступательно развивается и является одним из приоритетных регионов для Газпромбанка», - прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. По его словам, банк намерен активно работать над расширением своего присутствия в области и «благодарен руководству региона за поддержку и содействие в реализации самого широкого спектра проектов, нацеленных на дальнейшее развитие экономики и социальной инфраструктуры области».

Отдельно стороны обсудили возможность создания индустриального парка в сфере нефтегазового сервиса для увеличения доли локализации подрядных услуг и оборудования, а также создания регионального хаба нефтесервисных услуг. Также в ходе встречи обсуждались вопросы цифрового развития региона, в том числе с использованием возможностей ЭТП ГПБ, участие банка в проекте торговли углеродными единицами и создание цифровой рыбной биржи.

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