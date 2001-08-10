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19:53, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил
В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway
В областном центре Сахалина и Курил откроются ещё две точки под брендом Subway. 3 апреля в ТРЦ «Аллея» уже состоялось техническое открытие на фуд-корте в формате гастромаркета.
До конца месяца планируется организовать торжественное открытие заведения. Другая локация, которая также должна заработать в апреле – ресторан в аэропорту, открытие запланировано до конца месяца, сообщили ТИА «Острова» в компании.
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