Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2021
Сегодня 07:30
77,77|92,33|63,27
Концерт Тимы Белорусских на Сахалине в очередной раз сорвался
19:53, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway

В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway

В областном центре Сахалина и Курил откроются ещё две точки под брендом Subway. 3 апреля в ТРЦ «Аллея» уже состоялось техническое открытие на фуд-корте в формате гастромаркета.

До конца месяца планируется организовать торжественное открытие заведения. Другая локация, которая также должна заработать в апреле – ресторан в аэропорту, открытие запланировано до конца месяца, сообщили ТИА «Острова» в компании.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?