В аэропорту Южно-Сахалинска откроется ресторан Subway

В областном центре Сахалина и Курил откроются ещё две точки под брендом Subway. 3 апреля в ТРЦ «Аллея» уже состоялось техническое открытие на фуд-корте в формате гастромаркета.

До конца месяца планируется организовать торжественное открытие заведения. Другая локация, которая также должна заработать в апреле – ресторан в аэропорту, открытие запланировано до конца месяца, сообщили ТИА «Острова» в компании.