ВТБ профинансирует на 1,5 млрд рублей ГК Океанрыбфлот

ВТБ предоставил АО «Океанрыбфлот» среднесрочное финансирование в размере 1,5 млрдрублей. Средства направлены на обеспечение текущей деятельности компании. Общий объем кредитных линий, открытых клиенту, достиг 13 млрдрублей.

«По итогам 2020 года 85% нашего портфеля составили кредиты рыбодобывающим и рыбоперерабатывающимпредприятиям региона. Объем предоставленных отрасли кредитов превысил 16,1 млрд рублей, из них большая часть была выдана в рамках госпрограмм и направлена на развитие производства», −прокомментировала Галина Зубарь, управляющий ВТБ в Камчатском крае.

«Многолетнее партнерство с ВТБ не только содействует нам в текущей деятельности, но и помогает реализовать планы развития. С помощью средств банка мы уже ведем строительство новых оснащенных современным навигационным, промысловым и технологическим оборудованием траулеров, что позволит нам расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест и внести существенный вклад в развитие рыбопромышленнойотрасли Камчатского края», − отметил Евгений Новоселов, генеральный директор АО «Океанрыбфлот».

Банк финансирует деятельность компании «Океанрыбфлот» с 2003 года. Ранее ВТБ открыл ей кредитные линии на строительство двух рыболовных супертраулеров. Суда будут оснащены современным оборудованием для рыбного промысла и переработки, максимальный объем вылова в сутки составит до 1,2 тыс. тонн. «Океанрыбфлот» станет одним из первых в России владельцев судов подобного класса. Первое из них будет передано компании в третьем квартале этого года, второе – в будущем году.