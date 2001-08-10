ВТБ профинансирует на 1,5 млрд рублей ГК Океанрыбфлот
ВТБ предоставил АО «Океанрыбфлот» среднесрочное финансирование в размере 1,5 млрдрублей. Средства направлены на обеспечение текущей деятельности компании. Общий объем кредитных линий, открытых клиенту, достиг 13 млрдрублей.
«По итогам 2020 года 85% нашего портфеля составили кредиты рыбодобывающим и рыбоперерабатывающимпредприятиям региона. Объем предоставленных отрасли кредитов превысил 16,1 млрд рублей, из них большая часть была выдана в рамках госпрограмм и направлена на развитие производства», −прокомментировала Галина Зубарь, управляющий ВТБ в Камчатском крае.
«Многолетнее партнерство с ВТБ не только содействует нам в текущей деятельности, но и помогает реализовать планы развития. С помощью средств банка мы уже ведем строительство новых оснащенных современным навигационным, промысловым и технологическим оборудованием траулеров, что позволит нам расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест и внести существенный вклад в развитие рыбопромышленнойотрасли Камчатского края», − отметил Евгений Новоселов, генеральный директор АО «Океанрыбфлот».
Банк финансирует деятельность компании «Океанрыбфлот» с 2003 года. Ранее ВТБ открыл ей кредитные линии на строительство двух рыболовных супертраулеров. Суда будут оснащены современным оборудованием для рыбного промысла и переработки, максимальный объем вылова в сутки составит до 1,2 тыс. тонн. «Океанрыбфлот» станет одним из первых в России владельцев судов подобного класса. Первое из них будет передано компании в третьем квартале этого года, второе – в будущем году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
15:32 2 Апреля Минтай и треску по доступной цене 3 апреля можно будет приобрести у ТЦ «Янтарь»
16:42 2 Апреля В Южно-Сахалинске приводят в порядок адресные указатели
12:04 2 Апреля Сахалинские каратисты отправились за медалями в Новосибирск
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
17:12 12 Марта Южносахалинцам напоминают о закрытии на ремонт участка ул. Комсомольской
Выбор редакции
- 16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?