Руководство Сахалинской области и делегация Газпромбанка обсудили совместные инвестиционные проекты
Рабочая встреча губернатора Валерия Лимаренко с первым вице-президентом компании Романом Пановым прошла в стенах островного правительства. Стороны обсудили реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе, в том числе в области социальной и транспортной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
– Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. И мы рады, что такая солидная финансовая организация присутствует в нашей области. Островной регион сегодня активно развивается. Мы уделяем большое внимание улучшению инвестиционного климата, реализации новых прорывных проектов в самых разных отраслях экономики, модернизации социальной сферы, повышению качества жизни людей. И, безусловно, мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества. Рассчитываем, что при участии Газпромбанка мы сможем реализовать проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, транспорта, ЖКХ и экологии, – рассказал Валерий Лимаренко.
– Сахалинская область поступательно развивается и является одним из приоритетных регионов для Газпромбанка. Мы намерены активно работать над расширением своего присутствия здесь и благодарны руководству региона за поддержку и содействие в реализации самого широкого спектра проектов, нацеленных на дальнейшее развитие экономики и социальной инфраструктуры области. В настоящий момент объем перспективных региональных проектов, в которых Банк планирует принять участие, превышает 30 миллиардов рублей, и мы намерены постепенно увеличивать этот показатель, предлагая свои услуги и экспертизу одного из крупнейших финансовых институтов страны, – отметил Роман Панов.
Большое внимание на встрече уделили проектам экологической направленности в сфере традиционной и «зеленой» энергетики и возобновляемых источников энергии.
Отдельно стороны обсудили создание на Сахалине индустриального парка в сфере нефтегазового сервиса для увеличения доли локализации подрядных услуг и оборудования. Рассматривались вопросы цифрового развития региона, в том числе с использованием возможностей электронной торговой площадки Газпромбанка, а также участие банка в проекте торговли углеродными единицами.
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