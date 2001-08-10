Газпромбанк планирует сотрудничать с Южно-Сахалинском в развитии социальной инфраструктуры
Делегация руководителей Газпромбанка посетила администрацию Южно-Сахалинска. В ходе встречи стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества.
Представители АО «Газпромбанк» рассказали о направлениях, по которым в рамках государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений работает банк. В том числе, это развитие транспортной инфраструктуры, строительство объектов образования, спорта, здравоохранения и других объектов социального блока.
Как отметил первый вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства банка Павел Бруссер, у акционерного общества серьезный опыт по строительству объектов образования. Так, только в Томской области при участии банка за два года в 13 муниципалитетах построено 17 детских садов, что позволило решить проблему нехватки мест. Имеющиеся наработки банк готов применить и в Южно-Сахалинске. В частности, принять участие в проекте строительства образовательного квартала.
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук в свою очередь сообщил, что сейчас для муниципалитета строительство школ и детских садов - приоритет. Город развивается, активно ведется жилищное строительство, появляются новые микрорайоны, которые необходимо обеспечивать социальной инфраструктурой. И объективно на данном этапе есть сложности. Поэтому муниципалитет готов к сотрудничеству с инвесторами.
Напомним, в Южно-Сахалинске сформирована нормативно-правовая база для реализации проектов муниципально-частного партнерства и заключения концессионных соглашений. Муниципалитет активно привлекает частные инвестиции в сфере услуг и благоустройства, строительства дорог, социальных объектов. Южно-Сахалинск вошел в ТОП-10 рейтинга 100 крупнейших городов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства, который составил Национальный Центр ГЧП совместно с ВЭБ.РФ.
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