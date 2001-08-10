ВТБ на Сахалине заключил первые кредитные соглашения по новой программе господдержки бизнеса

С начала работы по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 ВТБ заключил с бизнесом Сахалинской области кредитные соглашения на 74 млн рублей. Первыми льготными кредитами воспользовались предприятия сферы общественного питания и гостиничного бизнеса.

«Средний и малый бизнес Сахалина демонстрируетповышенный спрос на новую программу поддержки. Спервого дня работы по ней мы получаем заявки и уже подписали ряд кредитных соглашений с предприятиями области. Поддержка предпринимательства является одной из стратегических задач ВТБ. Сейчас мы продолжаем активно работать в этом направлении с целью содействия дальнейшему восстановлению МСП после коронакризиса», - отметил управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.

Госпрограмма на восстановление предпринимательской деятельности предназначена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) и ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях экономики, требующих поддержки, или состоящих в специальных реестрах НКО (постановление Правительства РФ №279).

По условиям программы процентная ставка по кредиту составляет 3% годовых. Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. В течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

Подать заявку на кредит по упрощенному пакету документов можно в офисе банка.