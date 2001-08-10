ВТБ на Сахалине заключил первые кредитные соглашения по новой программе господдержки бизнеса
С начала работы по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 ВТБ заключил с бизнесом Сахалинской области кредитные соглашения на 74 млн рублей. Первыми льготными кредитами воспользовались предприятия сферы общественного питания и гостиничного бизнеса.
«Средний и малый бизнес Сахалина демонстрируетповышенный спрос на новую программу поддержки. Спервого дня работы по ней мы получаем заявки и уже подписали ряд кредитных соглашений с предприятиями области. Поддержка предпринимательства является одной из стратегических задач ВТБ. Сейчас мы продолжаем активно работать в этом направлении с целью содействия дальнейшему восстановлению МСП после коронакризиса», - отметил управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.
Госпрограмма на восстановление предпринимательской деятельности предназначена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) и ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях экономики, требующих поддержки, или состоящих в специальных реестрах НКО (постановление Правительства РФ №279).
По условиям программы процентная ставка по кредиту составляет 3% годовых. Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. В течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.
Подать заявку на кредит по упрощенному пакету документов можно в офисе банка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня Света не будет в десятках домов Южно-Сахалинска
08:50 Сегодня В пострадавшем от пожара доме на Сахалинской, 43 восстановили первый слой кровли
08:52 Сегодня Сахалинец завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по тхэквондо
08:58 Сегодня В островной столице стартовал фестиваль «Студенческая весна»
11:35 6 Апреля Некоторые дома в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
11:45 7 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света
15:06 7 Апреля На Северных Курилах ожидается ураганный ветер и сильные осадки
16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
Выбор редакции
- 16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?