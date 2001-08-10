Сахалинская полиция напомнила о правилах безопасного использования банковских карт
В Сахалинской области участились случаи краж денежных средств с утерянных банковских карт с системой бесконтактной оплаты. За прошедшие сутки полицейскими было раскрыто сразу два факта совершения подобных преступлений.
Так, в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 24-летняя жительница областного центра. Девушка сообщила, что потеряла банковскую карту, а спустя какое-то время со счета произошло списание денежных средств.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель областного центра. По предварительным данным, молодой человек нашел кредитку в районе улицы Ленина. Подозреваемый обратил внимание на то, что на ней предусмотрена функция бесконтактной оплаты и использовал ее для оплаты покупок в ближайшем магазине, после чего избавился от карты.
Аналогичный случай произошел с 46-летней жительницей Южно-Сахалинска. Женщина сообщила полицейским, что потеряла банковскую карту, после чего с кредитки были списаны денежные средства. Личность подозреваемого была установлена, им оказался 37-летний местный житель. Мужчина нашел кредитку на улице, а затем использовал ее для оплаты покупок.
В обоих случаях в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковской карты.
Уважаемые граждане, будьте внимательны! В случае утери банковской карты промедление может привести к потере Ваших сбережений. Чтобы этого не произошло, следует незамедлительно обратиться на горячую линию или в ближайшее отделения Вашего банка с просьбой о временной блокировке счета и перевыпуске карты.
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