ВТБ выпустил 30 тысяч цифровых карт на Дальнем Востоке

Банк ВТБ в Дальневосточном федеральном округе выпустил 30 тыс. цифровых карт с момента запуска технологии. Объем транзакций повиртуальным картам превысил 1,1 млрд рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на продукты питания, одежду и рестораны.

Дальневосточные клиенты ВТБ, получившие цифровые карты, активно используют их для совершения покупок. Всего с начала запуска технологии владельцы дебетовых карт потратили в регионе на покупку товаров и услуг более 1,1 млрдрублей, из них только за первый квартал 2021 года –порядка 450 млн.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБв ДФО используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено 316 млн рублей. На втором месте – траты в магазинах одежды: виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 83 млн рублей. Третье место по популярности оплаты цифровой картой занимают рестораны (оборот составил 74 млн рублей). Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам в магазинах электроники и на АЗС.

В целом по России ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрдрублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. В декабре прошлого года клиентам ВТБ стали доступны цифровые кредитные карты международныхплатежных систем, а в марте 2021 года - виртуальная карта «Мир».