Сахалинские аграрии отчитались о работе за первый квартал

Сахалинскими аграриями по состоянию на 1 апреля 2021 года произведено скота и птицы (мясо в живой массе) собственного производства 3,5 тыс. тонн, молока – 9,7 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 9,7% и 3,6% соответственно, яиц – 33,2 млн. штук, что ниже уровня предыдущего года на 7,7%.

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2021 года составило 29,3 тыс. голов, в том числе коров – 12,1 тыс., увеличение относительно даты аналогичного периода предыдущего года - соответственно на 8,4% и на 5,8%. Поголовье свиней уменьшилось на 2,9% и составило 49,9 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота составило 17,5 тыс. голов, в том числе коров – 7,2 тыс., увеличение относительно даты аналогичного периода предыдущего года - соответственно на 8,1% и на 6,1%. Поголовье свиней уменьшилось на 1,6% и составило 46,7 тыс. голов.

По окончательным данным, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий составила 28,5 тыс. га, что на 1,7% меньше посевных площадей 2019 г. Площадь, занятая картофелем, составила 3,4 тыс. га, что на 3,2% меньше уровня предыдущего года, овощей – 1,0 тыс. га, что меньше на 4,8%, чем за аналогичный период прошлого года, площади под кормовые культуры уменьшились на 1,4% и составили 24,0 тыс. га.

Валовой сбор картофеля в 2020 году составил 65,2 тыс. тонн, что на 1,2% меньше аналогичного периода предыдущего года. Овощей собрано больше на 2,9% – 40,5 тыс. тонн. В сельхозорганизациях урожайность картофеля составила 280 ц/га (в 2019 году на урожайность cоставила – 258 ц/га), урожайность овощей открытого грунта составила 566 ц/га (в 2019 году урожайность cоставила – 501 ц/га), сообщает пресс-служба Сахалинстата,