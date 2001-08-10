Предприниматели Южно-Сахалинска получают имущественную поддержку

В Южно-Сахалинске подведены итоги первого в этом году конкурсного отбора по предоставлению имущественной поддержки представителям малого и среднего бизнеса. Право аренды объектов муниципальной собственности сроком на 5 лет предоставлено двум предпринимателям, которые ведут бизнес в сфере реализации печатной продукции и образовательных услуг, сообщили ТИА «Островам» в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

С бизнесменами будут заключены договоры аренды на предоставление муниципального имущества на льготных условиях. Эта мера действует в городском округе более 10 лет. Как отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко, в прошлом году ею воспользовались пятеро южно-сахалинских предпринимателей, в текущем году по результатам очередного конкурсного отбора определено еще двое получателей. Ирина Щербакова ведет небольшой бизнес по реализации печатной продукции. Другой поддержанный проект — школа программирования и цифрового творчества для детей.

– Администрация города настроена на диалог с субъектами малого и среднего предпринимательства и нацелена на создание благоприятных условий для развития бизнеса, – отметил Павел Павленко. – На сегодняшний день В рамках муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства завершен прием документов по семи конкурсным отборам, направленным на поддержку южно-сахалинских предпринимателей и граждан, зарегистрированных как самозанятые.

Юлия Яцык, руководитель общественной организации «Подросток», образовательной организации ООО «Школа роста» отмечает, что помощь, которая оказывается городом, особенно важна для начинающих предпринимателей.

– Информационная, имущественная помощь, информационная открытость муниципалитета дает дополнительную уверенность, тем, кто делает только первые шаги в бизнесе. За это я особенно признательна руководству города, – отметила Юлия Яцык.

С перечнем муниципального имущества для оказания имущественной поддержки можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3310/15714.

Напомним, что работа администрации города по поддержке бизнеса и развитию самозанятости направлена на достижение результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».