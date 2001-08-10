Сахалинским предпринимателям напоминают о необходимости зарегистрировать контрольно-кассовую технику

В рамках реализации отраслевого проекта «Общественное питание» Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает субъектам предпринимательской деятельности, оказывающим услуги общественного питания, о необходимости применения контрольно-кассовой техники (в установленных законом случаях).

На данный момент ФНС России проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий. На территории РФ организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

Так, на официальном сайте ФНС России в разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой техники" (https://kkt-online.nalog.ru/) доступен для скачивания бесплатный мобильный сервис «Проверка чека». С помощью этого приложения можно проверить легальность кассового чека и в случае обнаружения нарушения, в том числе невыдачи чека, направить жалобу в ФНС России.

Те, кто авторизировался через Личный кабинет физического лица или учетную запись ЕСИА (при регистрации на сайте Госуслуг), могут составить более подробное обращение, получить официальный ответ налогового органа о проведенной проверке, а также, по желанию, выступить свидетелем по вопросу нарушения законодательства о применении ККТ.

Во избежание привлечения к административной ответственности по ст. 14.5 КОАП РФ Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области рекомендует субъектам предпринимательской деятельности, оказывающим услуги общественного питания, самостоятельно зарегистрировать ККТ в кратчайшие сроки, до начала проведения контрольных мероприятий.