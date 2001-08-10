ДОМ.РФ и сахалинское правительство договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства

ДОМ.РФ и правительство Сахалинской области договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства с применением механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко, заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев и генеральный директор областной Корпорации развития Сахалинской области (КРСО) Андрей Медведев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что запуск механизма инфраструктурных облигаций позволит застроить в Южно-Сахалинске участок площадью 150 га, ввести дополнительно 800 тыс. кв. метров жилой недвижимости.

«В островном регионе разворачивается масштабное строительство жилья и современных социальных объектов. Сотрудничество с ДОМ.РФ позволит быстрее добиться нашей цели - сделать города Сахалинской области более удобными для жителей и гостей», - добавил глава региона.

«Мы видим, что уровень проработки этих проектов высокий, готовы детальные, пошаговые дорожные карты. Есть понимание, что делать на горизонте недель, месяцев: когда какие документы появятся, как будем осуществляться финансирование и идти реализация проектов. Это результат большой работы с правительством Сахалинской области, которая является одним из пилотных регионов для создания инфраструктуры в новых жилых массивах через механизм инфраструктурных облигаций», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.

«Соглашение, заключенное сегодня, позволит построить в Южно-Сахалинске крупные жилые комплексы, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Уверен, эти территории станут новыми городскими центрами притяжения», - сказал в свою очередь генеральный директор Корпорации развития Сахалинской области Андрей Медведев.

Подписание состоялось в рамках Дней открытых дверей Сахалина, организованных правительством региона, Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и КРСО. Развитие партнерских взаимоотношений между Единым институтом развития в жилищной сфере и Сахалинской областью идет в рамках соглашения о намерениях, которое было подписано в феврале 2021 года.

Как уточнил ТИА "Островам" Артём Федорко, пилотным проектом сотрудничества станет обеспечение инфраструктурой двух жилых комплексов в Южно-Сахалинске: ЖК «Северный городок» и ЖК «УЮН».

«Сахалинская область обладает большим потенциалом для развития жилищного строительства. Наша совместная задача использовать его и создать для застройщиков жилья все условия для динамичного запуска новых проектов. В рамках реализации пилотного проекта на территории Южно-Сахалинска мы рассчитываем уже осенью этого года начать финансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры на 11,6 млрд рублей», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ.