Сахалинское правительство, Росатом и Air Liquide подписали соглашение по низкоуглеродному водороду
Правительство Сахалинской области, Русатом Оверсиз, компания Госкорпорации «Росатом» и Air Liquide, ведущий производитель промышленных газов подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода в островном регионе. Меморандум о взаимопонимании – это первый шаг на пути к созданию водородной энергетики, ориентированной на применение как на внутреннем, так и на внешних рынках. Соглашение будет способствовать развитию низкоуглеродной экономики в Сахалинской области.
Марилен Тюркотт, генеральный директор Air Liquide в России, отметила: «Мы рады изучить данную возможность в области энергоперехода совместно с Росатомом и Сахалинской областью. Это сотрудничество, нацеленное на рост и декарбонизацию способствующее реализации целей Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности к 2025 году. Это первый шаг к созданию эффективной и устойчивой в развитии промышленности, и мы готовы внести свой вклад за счет уникальных технологических и инновационных решений компании Air Liquide для поддержания целей Российской Федерации в области энергоперехода».
– В перспективе создание комплекса по производству низкоуглеродного водорода на острове Сахалин открывает возможности для его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы планируем уже до конца 2021 года получить результаты технико-экономической оценки проекта и первичную проектную документацию, после чего сможем принять максимально эффективное решение об объемах производства водорода. Ожидается, что они могут составить от 30 до 100 тысяч тонн в год, – заявил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз».
– Сахалинская область – уникальный субъект России. Он полностью расположен на островах, обладает богатым ресурсным потенциалом и удачно соседствует со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все это создает особые условия для развития бизнеса и дает преимущества для реализации ряда инвестиционных проектов. Сегодня Сахалинская область становится площадкой для проведения эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Мы планируем запустить новые инвестиционные проекты, которые в том числе будут способствовать решению этой задачи. И будем рады приветствовать Росатом, Air Liquide как потенциальных инвесторов, если они примут решение осуществить этот проект на острове. Правительством Сахалинской области проводится большая работа по улучшению делового климата в нашем регионе. Мы минимизировали административные барьеры: сократили время на выдачу разрешений на строительство, регистрацию предприятий, постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Подписанный меморандум подтверждает нашу готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству, – подытожил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Компания Air Liquide является мировым лидером в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения, Air Liquide представлен в 78 странах мира, насчитывает около 64 500 сотрудников и оказывает услуги более 3,8 млн клиентов и пациентов. Выручка Air Liquide за 2020 год составила более €20 млрд. Акции Air Liquide торгуются на Парижской фондовой бирже (секция A). Компания входит в индексы CAC 40, EURO STOXX 50 и FTSE4Good.
Air Liquide в России на настоящий момент осуществляет эксплуатацию 18 производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг более 1700 потребителей, сообщили в правительтсве Сахалинской области ТИА "Островам".
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