Дни Сахалинской области в Москве принесли первые плоды

Корпорация развития Сахалинской области заключила соглашения о взаимопонимании с двумя отечественными организациями – «ЭФ-ТЭК» и «Финанс-Профи». Церемония подписания состоялась в Москве в рамках Дня открытых дверей Сахалинской области для инвесторов в секторах лесопереработки, строительных материалов и возобновляемых источников энергии.

- Проекты технопарка лесопереработки и индустриально-строительного парка, которые мы представили на мероприятии, имеют прямое отношение к возведению жилья. Цель – за счет использования новых материалов и современных технологий обновить жилой фонд на Сахалине и Курилах, сделать населенные пункты региона более комфортными, – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В технопарке в Тымовском районе будет налажен выпуск традиционных пиломатериалов, а также многослойных клееных плит CLT. Этот современный натуральный стройматериал можно использовать при возведении сейсмостойких домов, в том числе и многоэтажных. Отходы пойдут на производство топливных гранул. В индустриально-строительном парке «Корсаковский» планируют выпускать высокотехнологичные модульные домокомплекты, а также сухие строительные смеси, клеи, герметики, полипропиленовые трубы и осветительное оборудование. Объем производства – до 300 тысяч квадратных метров домокомплектов в год. На производствах в парках будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.

– Компанию «ЭФ-ТЭК» мы рассматриваем как потенциального организатора домостроительного модульного производства. В свою очередь, ООО «Финанс-Профи» займется переработкой производственных отходов на наших инвестиционных площадках, чтобы сделать минимальным воздействие на окружающую среду, – отметил генеральный директор «Корпорации развития Сахалинской области» Андрей Медведев.

Резиденты технопарка лесопереработки в Тымовском районе и индустриально-строительного парка «Корсаковский» смогут воспользоваться льготами и преференциями в рамках территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток.