Самозанятых южносахалинцев приглашают на семинар

Субъектов малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска приглашают на бесплатный семинар на тему: «Регистрация и применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Требования действующего законодательства, связанные с осуществлением деятельности «самозанятых».

Мероприятие проводится администрацией областного центра совместно с Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области и управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области.

Программа семинара:

1. Порядок регистрации при помощи мобильного приложения «Мой налог».

2. Кто вправе стать «самозанятым» и применять налог на профессиональный доход. Особенности применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

3. Ставки налога, сроки уплаты, вычеты.

4. О требованиях действующего законодательства, связанных с осуществлением деятельности «самозанятых»: соблюдение санитарных норм и требований.

В ходе семинара также будет освещен вопрос «О механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2190-па».

Семинар состоится 28 апреля с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, 172, 1 этаж, конференц-зал департамента образования.

Заявки на участие в семинаре принимаются департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/248. Справки по телефону: 300-743 (доб. 1, 2, 3), 300-738 (доб. 1, 4, 7).