На Сахалине появится «Зеленый угольный кластер»

«Восточная горнорудная компания», входящая в десятку крупнейших угледобывающих компаний РФ, намерена создать «Зеленый угольный кластер» в Углегорском районе Сахалинской области. Концепцию проекта представил Председатель Совета директоров ВГК Олег Мисевра в рамках пленарного заседания на Дне открытых дверей Сахалинской области для инвесторов. По предварительным расчётам реализация новой концепции позволит снизить углеродный след на 64 тыс. тонн условного углеродного топлива и сократить выбросы в атмосферу CO2 на 176 тыс. тонн ежегодно.

«Противодействие угрозе климатических изменений вынуждает человечество объединяться и предпринимать радикальные меры. Это не только регулирование, ограничения, но и инициативы, а также новые технологии. В нашем случае «зеленый поворот» не просто обоснован, но еще и максимально органичен. Мы активно растем и развиваемся, а развитие сегодня – это внедрение максимально эффективных технологий, в основе которых бережливый подход и использование альтернативных источников. Все это на полном серьезе позволяет нам говорить о перспективах создания «Зеленого угольного кластера», - отметил Олег Мисевра, председатель Совета директоров ВГК.

В состав концепции «Зеленого угольного кластера» войдут три инновационных проекта. Один из них уже находится на стадии строительства – это магистральный угольный конвейер, самый протяженный в РФ. Проект сочетает в себе современные технологии и передовые экологические стандарты. Возводимый объект позволит снизить нагрузку на дороги общего пользования, отказаться от перевозки угля автомобилями, что снизит выбросы выхлопных газов в атмосферу, и осуществлять доставку угля наиболее экологичным, признанным во всем мире способом. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по сборке и монтажу оборудования.

Ещё один проект реализовывается совместно с производителем автомобильной техники – заводом БелАЗ. Разработка самосвала на электротяге грузоподъемностью 220 тонн предусматривает работу на месторождении карьерного самосвала, который использует внешний источник энергии от троллейных линий. Использование такого транспорта приведёт к снижению потребления ископаемых углеводородов, сохранению климата, уменьшению вредных выбросов в месте эксплуатации техники и повышению экономического эффекта, связанного с использованием электроэнергии и повышением производительности машин.

Самый амбициозный проект в составе «Зеленого угольного кластера» – строительство в Сахалинской области ветропарка суммарной мощностью 67,2 МВт. Это будет самая мощная ветроэлектростанция на Дальнем Востоке. В состав ветропарка будут входить 16 ветротурбин, расположенных на участках с высоким потенциалом ветра. Помимо сложного рельефа, уникальность проекта заключается в том, что ветропарк возводится под потребности компании для обеспечения электроснабжения всех производственных объектов. На сегодняшний день определены две площадки для установки ветротурбин, где до конца 2021 года будет проводиться ветромониторинг, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "Соточной горнорудной компании".