Шахтерск установил российский рекорд по отгрузке угля

Угольный морской порт Шахтерск, логистический актив Восточной горнорудной компании, устанавливает новые рекорды. Первым в Сахалинской области порт принял крупнейшее 300-метровое судно и первым в истории РФ произвёл рекордную отгрузку объёмом 188 119 тонн угля.

В Угольном морском порту Шахтерск завершили погрузку крупнейшего балкера «MINERAL YANG FAN» типа Capesize дедвейтом 206 тысяч тонн. Гигант «MINERAL YANG FAN» взял на борт 188 119 тонн угля, добытого на Солнцевском угольном разрезе, и направился в порт Индии. Балкер «MINERAL YANG FAN» ходит под флагом Маршалловых островов. Длина судна достигает 300 метров, ширина – 50 метров. Суда такого класса способны обрабатывать только специализированные глубоководные терминалы, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

«Поздравляю всю команду порта с двойным рекордом. Мы приняли самое большое судно на Сахалине и установили новый российский рекорд по отгрузке. Это отличный опыт для нашей команды, которая успешно справилась с погрузкой балкера, и отличный результат в начале сезона навигации», - отметил Анатолий Балакин, исполнительный директор угольного морского порта Шахтерск.

Производственные мощности порта и рейдовый способ перевалки угля, используемый в угольном морском порту Шахтерск, позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 300 тысяч тонн. Погрузка велась через плавучий терминал-перегружатель «GENOVA». Обработка судов на рейде минимизирует воздействие угля на акваторию порта, а также снижает экологическое воздействие на окружающую среду в районе порта.