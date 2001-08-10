Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2021
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11:47, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинских бизнесменов зовут на инвестиционный совет

Правительтсво Сахалинскеой области приглашает островных предприниматиелей принять участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области под руководством Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, которое состоится 29 апреля 2021 года в 10:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32, каб. 226 (зал «Кунашир», 2 этаж).

Для участия в мероприятии просим Вас зарегистрироваться на цифровой платформе Leader-ID по следующей ссылке: https://leader-id.ru/events/200251 либо направить подтверждение (с указанием Ф.И.О. и должности) на адрес электронной почты: e.taratutina@sakhalin.gov.ru.

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