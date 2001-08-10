Валерий Лимаренко поддержал планы мясоперерабатывающего цеха по расширению производства

Рабочая поездка губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в Ногликский район началась с посещения нового мясоперерабатывающего цеха ООО «Пекарь». За первый месяц работы здесь выпустили более 5 тонн колбасных изделий, мясных деликатесов, пельменей и вареников. Предприятие планирует начать также выпуск рыбной продукции.

- Мы поддерживаем своих товаропроизводителей. Благодаря им на столах сахалинцев и курильчан всегда есть свежая и качественная продукция местного производства. Предприятий подобного рода раньше не было в северном районе. Жители Ноглик уже оценили мясные деликатесы. Теперь необходимо наладить поставки в Южно-Сахалинск и районы области, – отметил Валерий Лимаренко.

ООО «Пекарь» на приобретение оборудования затратил 30,5 миллионов рублей. Из них 17,3 миллиона компенсировали с помощью субсидии из областного бюджета.

- Господдержка очень помогла нам с открытием производства. Через пять-семь лет хотим выйти на полную окупаемость, – рассказала генеральный директор предприятия Катерина Иванова. – Мы пока не задействуем цех на полную мощность. У нас есть возможность выпускать до 1 тонны продукции в сутки.

За март в новом цеху изготовили 3,2 тонны колбасных изделий и около 2 тонн полуфабрикатов, пельменей и вареников. В ближайшие месяцы объемы собираются нарастить до 10 тонн.

Есть планы по открытию фирменного магазина, где покупатели смогут приобретать свежую продукцию по ценам производителя.

Сегодня на предприятии трудятся 25 человек. В перспективе рабочих мест станет больше, когда откроется цех рыбной продукции. Планируется выпускать сырокопченую рыбу, соломку, пресервы. Частично оборудование уже закуплено, общий объем инвестиций составит 25 миллионов рублей, сообщали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.