Заседание рабочей группы по вопросам предпринимательской деятельности в Южно-Сахалинске перенесено

Представителей бизнес-сообществ информируют о переносе заседания рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск», экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Мероприятие, ранее запланированное на 29 апреля, пройдет 13 мая в 14.30 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, кабинет №5Б.

Напомним, повесткой заседания запланировано обсуждение предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения публичных консультаций по проекту постановления администрации Южно-Сахалинска «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат по содержанию и (или) ремонту элементов детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Сводка предложений размещена на сайте администрации по ссылке: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1688/1859.

Информацию о желающих принять участие в заседании рабочей группы до 12 мая необходимо направить на адрес электронной почты: a.denisova@yuzhno-sakh.ru.