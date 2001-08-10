В Южно-Сахалинске выбирают лучшее малое предприятие
В Южно-Сахалинске началось голосование за участников ежегодного городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» по итогам 2020 года.
Участие горожан в голосовании позволит выбрать то предприятие, которое, по мнению большинства граждан, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска.
Чтобы поддержать участника, необходимо позвонить по специальному номеру +7(4242)300-960 в систему телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска и набрать соответствующий код:
- Индивидуальный предприниматель Ким Наталья Тенхоевна (Детский центр раннего развития «ЯСАМ») (доб. 1504);
- Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (Детский развивающий центр «София») (доб. 1505);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин Металл» (доб. 1506);
- Индивидуальный предприниматель Костенко Анастасия Юрьевна (доб. 1507);
- Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИОН» (Оптика ЛинзОчки) (доб. 1508);
- Индивидуальный предприниматель Антонова Евгения Александровна (Детский Образовательный Центр «Лукоморье») (доб. 1509);
- Акционерное общество «Сахалиннеруд» (доб. 1510);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-оптик»
(доб. 1511);
- Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинский центр микрохирургии глаза» (доб. 1512);
- Индивидуальный предприниматель Федотова Мария Юрьевна («Сырный Дом Сахалин») (доб. 1513);
- Индивидуальный предприниматель Ефименко Елена Александровна (Компания чистоты Эдельвейс) (доб. 1514);
- Индивидуальный предприниматель Паюсова Ольга Владимировна (Женский фитнес-клуб «Тонус») (доб. 1515);
- Общество с ограниченной ответственностью «Семейная клиника №1» (доб. 1516);
- Общество с ограниченной ответственностью «Остов» (доб. 1517);
- Индивидуальный предприниматель Губкин Сергей Константинович (Частный детский сад «Кроха» и хостел «Нора») (доб. 1518).
Ознакомиться с описанием деятельности участников конкурса можно на странице голосования, кликнув на ссылку интересующего конкурсанта. Голосование продлится до 10 мая, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.
Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов станет победителем в номинации «Общественное признание», победители конкурса по остальным номинациям будут определены на заседании консультативного Совета при администрации города по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Итоги конкурса будут оглашены на торжественном мероприятии, которое будет приурочено ко Дню российского предпринимательства.
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