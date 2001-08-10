ВТБ предлагает электронные таможенные гарантии для малого бизнеса
ВТБ выдает банковские гарантии малому бизнесу в пользу Федеральной таможенной службы с использованием электронного документооборота. Ранее такая возможность была доступна более крупным клиентам.
Компании малого бизнеса могут получить цифровую таможенную гарантию ВТБ, соответствующую требованиям ФТС России. Такие гарантии необходимы участникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.
«Клиент может быть уверен в оперативном получении гарантии таможенным органом в дату выдачи банком. При этом ему не нужно представлять в ФТС документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего таможенную гарантию. Банк передает ее по электронным каналам непосредственно в таможенный орган, что сокращает время на прием и обработку такой гарантии», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
Таможенные гарантии являются одним из востребованных продуктов среди клиентов среднего и малого бизнеса. В первом квартале 2021 года объем выдач в ВТБ показал трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 3 млрд рублей. Банк предоставляет гарантии малому и среднему бизнесу в пользу таможенных органов по минимальному пакету документов. Экспресс-технология банка обеспечивает оперативные сроки принятия решения.
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