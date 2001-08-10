Для развития Дальнего Востока принято 57 федеральных законов
В Хабаровске продолжается форум "ProДФО-Хабаровский край", на котором обсуждаются важные для развития региона вопросы. Полномочный представитель Президента РФ по ДФО Юрий Трутнев заявил, что на данный момент в стране приняты 57 федеральных законов для развития Дальнего Востока.
- Таких примеров в новейшей истории страны просто нет, - сказал Юрий Трутнев. - Благодаря этому строятся новые предприятия, развивается экономика. По эффективности бюджетных инвестиций нам нет равных в России. Я могу с уверенностью сказать, что мы научились привлекать инвестиции. Это не значит, что надо почивать на лаврах, мы будем продолжать совершенствоваться.
Также полпред напомнил, что, в настоящий момент в регионе реализуется много различных проектов. Баимская рудная зона на Чукотке, Удокан в Забайкалье, два крупнейших завода - газоперерабатывающий и газохимический в Амурской области. Во Владивостоке строится судоверфь "Звезда" и Находкинский завод минудобрений.
- Практически по любой территории могу назвать крупнейший проект, есть, где работать, - подчеркнул Юрий Петрович. - У нас количество вакансий всегда значительно больше количества безработных. Мы создаем условия для работы. Могу вас заверить - стараемся работать искренне и эффективно. В то же время надеемся на помощь, на поддержку и всегда готовы к обсуждению того, что можно сделать лучше.
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