Сахалинская область проведет в Москве роуд-шоу проектов ГЧП

31 мая по инициативе губернатора Сахалинской области в конференц-зале единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (Башня Федерация Восток, Москва Сити) состоится пройдет роуд-шоу проектов ГЧП, планируемых к реализации на территории Сахалина. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и Правительство Сахалинской области при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики России и КРДВ. К участию в роуд-шоу приглашены федеральные органы власти, институты развития, крупнейшие финансирующие организации, частные инвесторы и отраслевые эксперты.

Сахалинская область в силу своих географических и экономических особенностей уделяет большое внимание привлечению частных инвестиций. В 2020 году регион вошел в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В планах властей Сахалина за пять лет привлечь в экономику значительные финансовые средства. Запуск новых проектов и повышение качества жизни населения требуют соответствующей инфраструктуры, для развития которой регион использует механизмы государственно-частного партнерства.

В настоящее время Сахалинская область готова предложить инвесторам проекты ГЧП в сфере образования, здравоохранения, обращения с твердыми коммунальными отходами, тепло- и водоснабжения, электроэнергетики, газификации и IT. На роуд-шоу будет представлено свыше 90 объектов. В частности, регион планирует построить 5 средних общеобразовательных школ на 5315 мест. Объекты здравоохранения включают 10 поликлиник, реабилитационный центр и санаторный корпус. Большой портфель проектов будет представлен в сфере ЖКХ – 61 проект на 68 млрд руб. Речь идет о модернизации систем тепло- и водоснабжения, водоотведения, строительстве очистных сооружений и электростанций. Также власти Сахалина намерены за счет инвесторов провести газификацию сел и районов. Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2020 г. уровень газификации региона составлял 38% по сравнению с 70,1% в среднем по России. Отдельного внимания заслуживают проекты в сфере обращения с отходами – регион планирует реализовать 9 проектов по созданию мусорных полигонов, сортировочных и мусоросжигательных комплексов.

Помимо отраслевых роуд-шоу, на которых представители отраслевых министерств Сахалинской области и Национального Центра ГЧП презентуют предварительно проработанные типовые проекты в каждой из рассматриваемых отраслей, в рамках мероприятия состоится панельная дискуссия. Представители региона и профильных федеральных ведомств обсудят с потенциальными инвесторами, какие перспективы Сахалин имеет с точки зрения применения механизмов ГЧП, готов ли бизнес и финансирующие организации работать с этими проектами, новые возможности при применении дальневосточной концессии и иные меры поддержки, которые готовы оказать власти.