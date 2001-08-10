Сахалинская область проведет в Москве роуд-шоу проектов ГЧП
31 мая по инициативе губернатора Сахалинской области в конференц-зале единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (Башня Федерация Восток, Москва Сити) состоится пройдет роуд-шоу проектов ГЧП, планируемых к реализации на территории Сахалина. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и Правительство Сахалинской области при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики России и КРДВ. К участию в роуд-шоу приглашены федеральные органы власти, институты развития, крупнейшие финансирующие организации, частные инвесторы и отраслевые эксперты.
Сахалинская область в силу своих географических и экономических особенностей уделяет большое внимание привлечению частных инвестиций. В 2020 году регион вошел в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В планах властей Сахалина за пять лет привлечь в экономику значительные финансовые средства. Запуск новых проектов и повышение качества жизни населения требуют соответствующей инфраструктуры, для развития которой регион использует механизмы государственно-частного партнерства.
В настоящее время Сахалинская область готова предложить инвесторам проекты ГЧП в сфере образования, здравоохранения, обращения с твердыми коммунальными отходами, тепло- и водоснабжения, электроэнергетики, газификации и IT. На роуд-шоу будет представлено свыше 90 объектов. В частности, регион планирует построить 5 средних общеобразовательных школ на 5315 мест. Объекты здравоохранения включают 10 поликлиник, реабилитационный центр и санаторный корпус. Большой портфель проектов будет представлен в сфере ЖКХ – 61 проект на 68 млрд руб. Речь идет о модернизации систем тепло- и водоснабжения, водоотведения, строительстве очистных сооружений и электростанций. Также власти Сахалина намерены за счет инвесторов провести газификацию сел и районов. Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2020 г. уровень газификации региона составлял 38% по сравнению с 70,1% в среднем по России. Отдельного внимания заслуживают проекты в сфере обращения с отходами – регион планирует реализовать 9 проектов по созданию мусорных полигонов, сортировочных и мусоросжигательных комплексов.
Помимо отраслевых роуд-шоу, на которых представители отраслевых министерств Сахалинской области и Национального Центра ГЧП презентуют предварительно проработанные типовые проекты в каждой из рассматриваемых отраслей, в рамках мероприятия состоится панельная дискуссия. Представители региона и профильных федеральных ведомств обсудят с потенциальными инвесторами, какие перспективы Сахалин имеет с точки зрения применения механизмов ГЧП, готов ли бизнес и финансирующие организации работать с этими проектами, новые возможности при применении дальневосточной концессии и иные меры поддержки, которые готовы оказать власти.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
08:23 Сегодня Сахалинская область проведет в Москве роуд-шоу проектов ГЧП
08:25 Сегодня Углубленные медосмотры станут доступны в Поронайске уже этим летом
09:02 Сегодня Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область
09:22 Сегодня В Сахалинской области пройдет акция #СилаКниги
09:38 13 Мая В Южно-Сахалинске готовят к запуску систему проката электровелосипедов
14:36 13 Мая В Южно-Сахалинске устанавливают капитальные треугольники видимости
10:44 13 Мая С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
10:24 14 Мая Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 14:16 Вчера Сахалинские школьники учились оказывать первую помощь
- 12:52 Вчера Сахалинским старшеклассникам показали настоящую хирургическую операцию
- 09:18 Вчера Сахалинку, не оплатившую штраф вовремя, приговорили к обязательным работам
- 13:49 18 Мая Сахалинским предпринимателям напоминают о запрете торговли алкоголем 22 мая
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?