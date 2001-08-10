Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Губернатор Сахалинской обасти Валерий Лимаренко поставил задачу – не менее 50 процентов транспорта на островах должны работать на экологически чистом топливе. Чтобы мотивировать автовладельцев и бизнес, в островном регионе действуют беспрецедентные меры поддержки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Вопросы развития газомоторного и электрического транспорта, водородные технологии стали основными на конференции 20 мая. Форум в Южно-Сахалинске проходит во второй раз, но в этом году его статус повысился до дальневосточного. Участниками конференции стали представители федеральных и региональных органов власти, крупных российских и зарубежных транспортных и энергетических компаний. В рамках форума развернулась выставка экологичного транспорта, прошли презентации газомоторного оборудования и зарядной инфраструктуры.
От имени главы региона участников поприветствовал заместитель председателя сахалинского правительства Владимир Сидоренко.
- Это знаковое мероприятие для нашего региона, - отметил Владимир Сидоренко. - От развития экологичного транспорта напрямую зависит чистота воздуха, комфорт жизни и здоровье людей, инвестиционная привлекательность. В Сахалинской области автовладельцы и бизнес, которые выбирают экологичный транспорт, пользуются всевозможными мерами поддержки.
Сахалинцам и курильчанам возмещают до 150 тысяч рублей на переоборудование своих авто. Компенсируется часть первоначального взноса по автокредиту.
Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности возвращают 70-90 процентов затрат на покупку экологичной техники. Бизнесу бесплатно предоставляется земля под строительство газовых заправок. Возмещается до 90 процентов инвестиций в приобретение передвижных заправщиков. Компенсируются расходы на оборудование для автосервисов и газозаправочных станций.
В марте этого года сахалинские власти добились федеральной поддержки рынка газомоторного топлива в островном регионе. Сахалинская область вошла в перечень субъектов, где формирование заправочной инфраструктуры происходит в первоочередном порядке.
- Это единственный регион восточнее Урала, который вошел в федеральную программу, – отметил заместитель начальника управления ПАО "Газпром", исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Василий Зинин. – Перечень не предполагалось расширять, но работа, проделанная в Сахалинской области, была высоко оценена в правительстве РФ. Теперь регион получил дополнительные возможности для развития газозаправочной инфраструктуры наряду с теми, что уже действуют.
На Сахалине приняты меры и для развития электрозаправочной инфраструктуры. Для владельцев зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов. Прорабатываются механизмы "зеленого кредитования" на покупку электрокаров и зарядных станций. При проектировании и строительстве жилья обязательно будут предусматривать электрозаправки.
Действенны также некоторые ограничительные меры. Органам исполнительной власти всех уровней, а также областным и муниципальным предприятиям нельзя приобретать новую технику, работающую на бензине и дизтопливе. А на конкурсах преимущества получают те подрядчики, которые используют экологически чистые виды транспорта.
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