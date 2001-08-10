Сахалинские проекты ГЧП представят инвесторам в Москве
Сахалинская область готова на условиях государственно-частного партнерства предложить бизнесу проекты в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, информационных технологий.
Презентация пройдет 31 мая в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и правительство Сахалинской области при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики России и КРДВ. К участию приглашены федеральные органы власти, институты развития, крупнейшие финансовые организации, частные инвесторы и отраслевые эксперты.
Вниманию инвесторов будет представлено свыше 90 объектов. В частности, регион планирует построить 5 школ на 5315 мест, 10 поликлиник, реабилитационный центр и санаторный корпус. Большой портфель проектов будет представлен в сфере ЖКХ. Речь идет о модернизации систем тепло- и водоснабжения, водоотведения, строительстве очистных сооружений и электростанций. Также сахалинские власти намерены за счет инвесторов провести газификацию сел. Отдельного внимания заслуживают проекты в сфере обращения с отходами – планируется создать мусорные полигоны, сортировочные и мусоросжигательные комплексов.
Специалисты профильных федеральных и региональных ведомств обсудят с потенциальными инвесторами, какие перспективы Сахалин имеет, с точки зрения применения механизмов ГЧП, готов ли бизнес и финансирующие организации работать с этими проектами, какие существуют возможности при применении дальневосточной концессии и иные меры поддержки, которые готовы оказать власти.
Сахалинская область в силу своих географических и экономических особенностей уделяет большое внимание привлечению частных инвестиций. В 2020 году регион вошел в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Глава региона поставил задачу – за пять лет привлечь в сахалинскую экономику значительные финансовые средства. Запуск новых проектов и повышение качества жизни сахалинцев и курильчан требуют соответствующей инфраструктуры, для развития которой регион использует механизмы государственно-частного партнерства.
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