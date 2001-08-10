Сотрудников совхоза

На предприятии подвели итоги первого этапа участия в национальном проекте "Производительность труда". С октября прошлого года с коллективом работали эксперты регионального Центра компетенций. В качестве пилотной площадки для модернизации выбрали молочный цех. Именно он приносит более половины выручки компании, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.

- В начале реализации нацпроекта сотрудники относились ко всем изменениям немного настороженно, однако, когда стали появляться первые результаты, все очень быстро "влились" в процесс, - рассказала заместитель генерального директора АО "Совхоз Южно-Сахалинский" Надежда Мошен. - Появилось общее желание создать более комфортные условия работы, стать еще эффективнее, и, соответственно, улучшать финансовые показатели. Более того, одно из изменений коснулось системы мотивации сотрудников. Мы установили для руководителей показатели эффективности, которые влияют на достижение глобальных целей предприятия.

На предприятии наладили процесс рационального использования сырья, рабочие места привели в соответствии со стандартом 5S, определили оптимальный ассортимент молочной продукции. По итогам полугодичного обучения удалось сократить время протекания процесса на 30 процентов, на 10 уменьшить простои оборудования, и в целом увеличить выручку предприятия на 6 процентов.

- Все больше предприятий области присоединяются к нацпроекту "Производительность труда", - отметил региональный министр экономического развития Алексей Успенский. - Благодаря участию в национальном проекте компании пересматривают свои производственные процессы и улучшают их на каждом этапе. Без существенных вложений практики «бережливого производства» позволяют избавиться от временных потерь, нерационального использования материалов, сокращают документооборот и организуют эффективное взаимодействие между сотрудниками. Мы приглашаем предприятия, которые ставят перед собой аналогичные задачи, присоединиться к проекту.

Внедрять технологии бережливого производства предприятие продолжит самостоятельно. Одним из следующих векторов улучшений станет оптимизация потока производства сырого молока. Курировать реализацию нацпроекта продолжат сотрудники регионального Центра компетенций.