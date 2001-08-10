Сахалинская область вошла в топ-10 самых привлекательных для инвесторов регионов РФ

Островной регион, в 2020 году занимавший 30-ую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднялся на восьмую позицию. Результаты усилий субъектов федерации по созданию условий для бизнеса озвучены в ходе Петербургского международного экономического форума, доложили ТИА "Острова" в правительстве региона.

– Принципиально важно, что в основе рейтинга Агентства стратегических инициатив, – мнения не чиновников, но самих предпринимателей. Рывок, который совершила Сахалинская область, – подтверждение, что мы правильно организовали работу по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата для бизнеса. Важнейшее условие успеха на этом направлении – взаимное доверие между властью и предпринимательским сообществом, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

В островном регионе создан инвестиционный совет и ряд рабочих групп по вопросам бизнеса, которыми вместе руководят представители власти и деловых общественных объединений. На заседаниях этих органов в режиме «свободного микрофона» открыто обсуждаются все проблемы, мешающие реализации инвестпроектов.

В регионе внедрены в практику новые инструменты управления бизнес-процессами. В школе заказчика свои знания совершенствуют специалисты строительных компаний. Деятельность областного операционного центра позволяет отслеживать возможные риски при реализации инвестиционных проектов и своевременно обеспечивать их инфраструктурой и земельными участками.

Сервисы для предпринимателей на Сахалине и Курилах переходят в цифровую среду. Интерактивная платформа «Бизнес. Сахалин. Онлайн» является своеобразной «книгой жалоб». Обращение сразу попадает к региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей. Вопрос рассматривается в течение 10 дней и решение, как правило, оказывается положительным.

На базе областного портала госуслуг по принципу «единого окна» бизнесмены могут пройти пять наиболее востребованных процедур в сфере строительства: от предоставления земли до ввода здания в эксплуатацию.

Региональная инвестиционная карта в сети Интернет содержит информацию о предлагаемых 500 инвестиционных проектах, транспортной и инженерной инфраструктуре, перспективных строительных площадках и земельных участках.

Сахалинское агентство по развитию человеческого капитала по заказам инвесторов организует подготовку и переподготовку кадров по стандартам Ворлдскиллс.

– Каждое из этих решений, на первый взгляд, может показаться малозначительным. Но вместе они способны дать очень серьезный эффект. В 2020 году пандемия коронавируса, колебания цен на углеводороды на мировом рынке привели к снижению инвестиций в основной отрасли экономики области - нефтегазовой. Это был удар. Но на этом фоне на 22 миллиарда рублей вырос объем вложений, не связанных с добычей углеводородов. Доля несырьевого сектора в общем объеме инвестиций поднялась с 33,9 процента в 2019 году до 48,4 процента в 2020 году. В первую очередь, я считаю, за счет доверия бизнеса к властям Сахалина и Курил, а также мер поддержки инвестиционных проектов, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сахалинская область традиционно является сырьевым регионом. В последние годы власти активно занимаются развитием несырьевых отраслей. Совместно с бизнес-структурами разработана пятилетняя программа диверсификации экономики. Общий объем инвестиций – свыше 800 миллиардов рублей. В промышленности, строительной индустрии, энергетике, транспортной сфере, туризме предполагается создать 11 тысяч рабочих мест.