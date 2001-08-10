Вице-премьер Марат Хуснуллин и Валерий Лимаренко обсудили жилищное строительство в Сахалинской области
Островной регион одним из первых в стране приступил к расселению аварийного жилья, признанного непригодным после 1 января 2017 года. С начала года новоселье уже отпраздновали 785 сахалинцев. Такая информация прозвучала на рабочей встрече заместителя председателя правительства РФ и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщили ТИА "Острова" в региональном департаменте информационной политики.
– По новой программе переселения в 2021-2026 годах ключи от квартир должны получить почти 29 тысяч человек. Ускоренными темпами планируется расселить более 640 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Надеемся на федеральную поддержку в этом важнейшем для сахалинцев и курильчан вопросе, – отметил глава региона.
На переселение жителей аварийного фонда в Сахалинской области предусмотрено 61,3 млрд рублей, из них 18 млрд – из федерального бюджета, 18,9 млрд – из консолидированного бюджета Сахалинской области, еще 24,4 млрд – из внебюджетных источников.
По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине и Курилах увеличили темпы жилищного строительства. В 2020 году ввели 430 тысяч «квадратов» жилья – на 100 тысяч больше, чем в 2019-ом. Для снижения стоимости квадратного метра действуют программы льготного кредитования: «Дальневосточная ипотека», «Ипотека с государственной поддержкой 2020», «Сельская ипотека». На сегодняшний день сахалинцам и курильчан выдано 2343 кредита на общую сумму 11,3 млрд рублей.
Под жилищную застройку сформированы площадки: «УЮН», «Радужный», «Гарант» в Южно-Сахалинске. Здесь есть перспективы возвести более 700 тысяч «квадратов» жилья. Совместно с финансовым институтом развития ДОМ.РФ планируется обустроить всю необходимую инфраструктуру на земельных участках.
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