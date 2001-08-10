Привозных продуктов на Сахалине хватит на три месяца
На сегодняшний день состояние с продовольственными товарами в оптовой торговле остается на стабильном уровне и находится под постоянным контролем. Об этом ТИА «Острова» заявили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
Итоги еженедельного мониторинга товарных запасов и обеспеченности потребностей населения в основных социально-значимых продовольственных товарах (мука пшеничная, мясная продукция, сахар-песок, крупы, соль пищевая, чай черный байховый, рис, масло сливочное, масло растительное, макаронные изделия) показывают, что в оптовой торговле сформирован объем товарных запасов, необходимый для обеспечения бесперебойной торговли до трех месяцев.Основными регионами поставок остаются Приморский, Алтайский, Краснодарский, Хабаровский края, Новосибирская, Томская, Омская, Белгородская области, г. Санкт-Петербург, Москва и другие регионы России и союзных государств. По прямым договорам поставок от российских товаропроизводителей в регион завозится широкий ассортимент муки, круп, соли, макаронных изделий, мясной и консервированной продукции, сахара, растительного масла, кондитерских и сухарных изделий, сыров, пищевых концентратов и других.
С целью пополнения товарных запасов отгрузка и поставка социально значимых продуктов питания на острова осуществляются еженедельно. В настоящее время уже отгружено и находится в пути более 2 тыс. тонн продовольствия. За истекший период 2021 года ввезено порядка 87 тыс. тонн продовольственных грузов. В Сахалинскую область регулярно поставляются свежие овощи и фрукты – до 4 раз в неделю. К примеру, с Приморского края еженедельно отгружаются партии овощей борщевого набора, зелень и лук. Для удовлетворения потребительских предпочтений в мае было завезено более 170 тонн молодого картофеля из Китая, Пакистана, Ирана и Египта. Также с началом сезона урожая активно поставляется черешня и клубника.
С целью поиска новых партнеров и заключения выгодных контрактов для улучшения ценовых условий, сахалинские оптовые компании в апреле текущего года приняли участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021». По результатам участия отдельными предпринимателями были заключены договоры с производителями на прямые поставки и отгрузки продуктов питания, например, растительного масла и мясной продукции, которые ранее поставлялись от посреднических организаций. Уже сегодня оптовыми организациями изучаются регионы и ведутся предварительные переговоры по возможным прямым поставкам яблок нового урожая. По итогам деловых переговоров предприниматели уже готовы выехать к отечественным производителям с целью непосредственного знакомства с ассортиментом выращенной продукции для отгрузки в Сахалинскую область.
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