На Сахалине опубликован полный список мест, где ЖКХ можно оплатить без комиссии

В связи с большим количеством поступающих вопросов о комиссионных сборах при оплате жилищно-коммунальных услуг специалисты министерства ЖКХ, совместно с администрациями муниципальных образований провели мониторинг, по итогам которого составили перечень пунктов приема платежей без комиссии в населенных пунктах Сахалинской области.

У сахалинцев и курильчан есть выбор, как оплачивать услуги ЖКХ: через банковскую организацию, почтовое отделение, непосредственно в ресурсной организации или онлайн. При этом компания, которая обеспечивает прием платежей, вправе взимать с плательщика вознаграждение.

Без комиссии островитяне могут оплачивать в кассах ресурсноснабжающих предприятий, а также в организованных пунктах приема платежей в селах.

Кроме того, свои условия приема существуют у региональных операторов. Оплатить взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома без комиссии можно через Сбербанк, за вывоз мусора – в офисе Управления по обращению с отходами (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39В, кабинет 103) или через онлайн-сервис «Квартплата+».

ТИА "Острова" размещает актуальный на 8 июня список мест по районам, где можно оплатить услуги ЖКХ без комиссии: ссылка на файл.