На Сахалине опубликован полный список мест, где ЖКХ можно оплатить без комиссии
В связи с большим количеством поступающих вопросов о комиссионных сборах при оплате жилищно-коммунальных услуг специалисты министерства ЖКХ, совместно с администрациями муниципальных образований провели мониторинг, по итогам которого составили перечень пунктов приема платежей без комиссии в населенных пунктах Сахалинской области.
У сахалинцев и курильчан есть выбор, как оплачивать услуги ЖКХ: через банковскую организацию, почтовое отделение, непосредственно в ресурсной организации или онлайн. При этом компания, которая обеспечивает прием платежей, вправе взимать с плательщика вознаграждение.
Без комиссии островитяне могут оплачивать в кассах ресурсноснабжающих предприятий, а также в организованных пунктах приема платежей в селах.
Кроме того, свои условия приема существуют у региональных операторов. Оплатить взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома без комиссии можно через Сбербанк, за вывоз мусора – в офисе Управления по обращению с отходами (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39В, кабинет 103) или через онлайн-сервис «Квартплата+».
ТИА "Острова" размещает актуальный на 8 июня список мест по районам, где можно оплатить услуги ЖКХ без комиссии: ссылка на файл.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
11:34 2 Июня Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
13:49 3 Июня На Сахалине в детском саду "Лесная сказка" выявлена острая кишечная инфекция
16:05 3 Июня Стоянку у Чертова моста на Сахалине продлили для любителей фотосессий
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:25 Вчера Работников сахалинского министерства ЖКХ учат правильно выбрасывать мусор
- 16:14 Вчера Обновлённый сквер Пограничников в Южно-Сахалинске уже начали портить
- 16:01 Вчера Сахалинским охотникам напоминают о возможных проблемах с разрешениями
- 15:03 Вчера Жителю Анивы дали премию за работу с трудными подростками
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?