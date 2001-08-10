Мэрия Южно-Сахалинска тоже решила поучаствовать в развитии «Горного воздуха»

Администрация Южно-Сахалинска активно участвует в работе по планированию и реализации проектов развития СТК "Горный воздух". Поскольку "Горный воздух" находится на территории Южно-Сахалинска, он не может развиваться обособлено без участия в этом процессе горожан, экологов, администрации областного центра и профильных структур регионального правительства. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии.

Напомним, в конце мая Южно-Сахалинск стал большой диалоговой площадкой: в режиме проектных семинаров свои предложения и пожелания по развитию "Горного воздуха" внесли все желающие. Мероприятия были открытыми, их проведение широко анонсировалось в городских и региональных СМИ. Модератором проектного семинара выступил известный российский урбанист, эксперт в области социального проектирования Святослав Мурунов.

В ходе этих мероприятий были детально проанализированы результаты народного анкетирования. "Болевые точки", обозначенные людьми - экология, пешеходные и веломаршруты, транспорт, рабочие места, туризм. Более 80% всех принявших участие в анкетировании, а это порядка 1500 человек, указали на отсутствие современных точек общепита на "Горном Воздухе". Несколько кафе, осуществляющих свою деятельность на территории комплекса, - этого крайне мало для всесезонного курорта. Вместе с тем, работа по перезагрузке именно общественного питания на "Горном воздухе" уже началась. В ближайшее время на верхней площадке начнется строительство современного ресторанного комплекса с фуд-кортом и открытыми террасами. Уже завершается демонтаж располагавшегося там ранее объекта общепита, который не отвечал современным тенденциям и в дни пиковой посещаемости не вмещал всех желающих. Напомним, впервые о намерениях построить на этом месте ресторан резидент ТОР "Горный воздух" заявлял в 2018 году. Однако тогда при проектировании возникли сложности: на вершине горы большая ветровая нагрузка, поэтому проект был скорректирован. Но, как уверяет руководитель компании Эрнест Пяк, это в любом случае будет интересный и знаковый для туристического-комплекса объект.

- Согласно проекту на площади 1700 кв.м расположится ресторан и зона фуд-корта, а также различные подсобные помещения, в том числе для временного хранения спортивного инвентаря, что будет актуальным для лыжников, велосипедистов и сноубордистов, - рассказывает Эрнест Пяк.- Зимой ресторан и фуд-корт будут функционировать совместно, а в летний период — в режиме полноценного ресторана: зоны будут объединять в банкетный зал для проведения различных мероприятий. На объекте будет создано 70 рабочих мест, не считая персонала операторов фуд-корта.

Перед компанией стоит задача - построить и запустить объект, который станет показательной отправной точкой для остальных резидентов, планирующих развивать на "Горном воздухе" сеть общественного питания. Поэтому для реализации проекта привлекают одних из лучших специалистов по развитию ресторанного бизнеса. В том числе это менеджер проектов Валерий Дубровин. У его команды большой опыт по созданию концепций и бизнес-моделей кафе, ресторанов, гастрономических пространств, а также работа с ресторанными группами, крупными компаниями и частными инвесторами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Геленджике, Киеве, Алма-Ате, Баку. Содействие в реализации проекта Валерий Дубровин готов оказать, что называется, "под ключ" - от сопровождения на этапе идеи и проектирования до финальной точки - обучения персонала и подборки меню.

- Я впервые на Сахалине. Город прекрасный, замечательные люди. Южно-Сахалинск стоит на пути развития. Видно, что руководители заинтересованы в преображении города, создании общественных пространств, в частности, здесь на "Горном воздухе". Хотят сделать его более доступным, уютным и правильным местом, в том числе и с точки зрения развития общественного питания, - отмечает Валерий Дубровин. - Мы уже ознакомились с проектом ресторана. Планируем участвовать в его реализации. Готовы предоставить весь свой опыт и знания.

Открыть новый ресторан в режиме фуд-корта планируется уже в зимнем сезоне 2021-2022 года. Проектом также предусмотрено большое озеленение территории. По информации директора компании Эрнеста Пяка, планируется вести переговоры с различными организациями, специализирующимися на ландшафтном дизайне. При реализации проекта поставлена задача - максимально сохранить все имеющиеся зелёные насаждения. Всю прошлую неделю на площадке работали проектировщики, архитекторы и специалисты МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска".

Специалисты пришли к выводу, что в границы строительства с восточной стороны попадет небольшое количество деревьев, которые необходимо убрать. Поэтому, кроме компенсационных выплат, положенных в таких случаях, при благоустройстве будет учтено дополнительное озеленение. В зоне активных строительных работ окажется ряд деревьев. В основном, это березы, каких-либо краснокнижных растений на обследуемой территории не выявлено.

Резиденты ТОР "Горный воздух" продолжают поэтапную реализацию своих проектов. К предстоящему горнолыжному сезону уже построены первые 7 из планируемых 24 шале компании "Сахалин Шале".

Напомним, что совместная работа правительства области, администрации города, общественников, экологов по преобразованию "Горного воздуха" продолжается. Все предложения, высказанные в рамках двухдневной работы большего проектного семинара, будут внесены в техническое задание и учтены при разработке мастер-плана перспективного развития территории. Отметим, что сегодня идет разработка главного градостроительного документа — генерального плана развития Южно-Сахалинска, в которую будет также интегрирован обновленный мастер-план развития "Горного воздуха".