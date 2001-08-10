Сахалинскому производителю кукумарии помогли выйти на зарубежный рынок

Морской деликатес, известный как "морской огурец", насыщен полезными веществами и микроэлементами. С помощью регионального центра поддержки экспорта сахалинская продукция завоевала популярность в Китае и Южной Корее, сообщили ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Процесс производства кукумарии непростой. Свежевыловленный в Анивском заливе "морской огурец" попадает в цех, расположенный у береговой линии. Здесь добытую морепродукцию вручную перерабатывают, варят и сушат. Технология позволяет иглокожим не испортиться в пути.

– В ближайшем будущем мы планируем открыть свой кулинарный цех. Чтобы работать круглый год, создавать деликатесы и радовать ими сахалинского потребителя. В планах также расширять зарубежные рынки сбыта и ассортимент производимой морепродукции. Специалисты центра помогли нам заключить экспортный контракт. С нуля разработали сайт на иностранном языке и полиграфическую продукцию, – поделился генеральный директор ООО "АзияИнфо" Артем Потапенко.

Найти новых клиентов производитель рассчитывает и на международных выставках. Участие также организуют в центре поддержки экспортной деятельности – компенсируют аренду выставочных площадей и оборудования для стенда, оплату регистрационных сборов, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, подготовку презентационных материалов.

– Меры поддержки для малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области сосредоточили в центре "Мой бизнес". От предоставления микрозаймов по льготным ставкам, отраслевой поддержки, консультаций и обучения до помощи в выходе на международные рынки. С производителем кукумарии мы работаем уже полтора года, – отметил первый заместитель директора Сахалинского Фонда развития предпринимательства Артем Российченко.