Губернатор дал очередное обещание Долинскому району
На встрече с губернатором Валерием Лимаренко жители Долинского района спросили, когда в райцентр и села придет экологически чистое топливо.
– У нас стоит задача – к 2025 году газифицировать всю Сахалинскую область. В Долинском городском округе эта работа должна завершиться быстрее – до конца 2023 года в большинстве населенных пунктов. Мы стремимся, чтобы жители газодобывающего региона как можно скорее ощутили преимущества использования природного топлива, – подчеркнул губернатор.
Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, в Долинске первая очередь уже построена. В прошлом году проложили 13 километров газопровода к сектору индивидуального жилищного строительства. До конца этого года 380 домов подключат к экологически чистому топливу.
Сейчас за счет областного финансирования газораспределительные сети строятся в Сосновке и в Покровке. В этом году планируется завершить также строительство газораспределительной станции в районе села Октябрьского.
Как рассказал министр энергетики Сахалинской области, продолжить работу по газификации планируется за счет частных средств – с помощью механизма концессии. Работы второй очереди должны начаться в 2022 году, третьей – в 2023-ем. Предстоит проложить сети до Быкова, Сокола, Стародубского. Финальной точкой, куда придет природное топливо, станет Взморье в 2024-ом.
Часть вопросов коснулась строительства социальных объектов. Многодетная мама пожаловалась, что вторая школа в Долинске находится в аварийном состоянии. На встрече стало известно, что фасад здания приведут в порядок. А в ближайшей перспективе на месте старой школы появится современная, где дети будут учиться в одну смену. Новую школу попросили и жители Взморья. Это объект планируется включить в адресную инвестиционную программу на следующий год.
На встрече с главой региона серебряные волонтеры от имени долинских пенсионеров поблагодарили за внимание к их здоровью. В рамках программы «Забота. Защита. Уважение» сахалинцы 65+ получили возможность проходить углубленное медицинское обследование в областном центре. А в Долинском районе открылась расширенная диагностика по профилю «Женское здоровье».
За два часа общения с Валерием Лимаренко долинцы задали более 30 вопросов. По ним были даны поручения губернатора и установлены контрольные сроки исполнения.
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