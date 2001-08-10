Строительство детской площадки в Долинске запланировали на 2023 год

В Долинске Сахалинской области через 2 года начнут строить универсальную спортивно-игровую площадку, сообщает RosTender.info.

Администрация Долинска объявила тендер на создание площадки. На ее строительство и оснащение планируют направить 81,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 22 июня.

Спортивный объект построят на улице Октябрьской. Как ожидается, здесь создадут условия для занятия физкультурой и различными видами спорта. В частности, в состав площадки будет входить хоккейный корт и пункт проката, где будут давать в аренду коньки и другое спортивное оборудование.

Работы по созданию площадки и строительству здания проката начнутся летом 2023 года. Затем предусмотрен технический перерыв, после которого строительство продолжат на следующее лето. Рабочие положат специальные покрытия, поставят ограждение, скамейки, урны, спортивное оборудование и проведут озеленение.