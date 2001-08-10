В Южно-Сахалинске обещают открыть ещё один дешёвый магазин
В областном центре появится еще один магазин эконом-формата. Новая торговая точка, которая планирует реализовывать социально значимые продукты с минимальной наценкой, готовится к открытию на ул. Железнодорожной.
Как сообщили ТИА «Острова» в админгистрации Южно-Сахалинска, в супермаркете будет широко представлена продукция местных производителей. Также предприниматели делают основной упор на социальную ориентированность бизнеса и уже собирают документы на присвоение торговой точке статуса «социальный». Напомним, в таких магазинах можно приобрести порядка 40 основных продуктов с наценкой, не превышающей закупочную более чем на 15 процентов. Но многие предприниматели на добровольной основе расширяют этот перечень. В социальный «набор» входят крупы, мясо, рыба, хлеб, овощи, консервы и другие продовольственные товары.
– Еще на этапе планирования открытия супермаркета мы хотели включиться в этот проект, – рассказала управляющая супермаркетом Юлия Дударева, – Для бизнеса очень важно работать в этом направлении, чтобы у посетителей была возможность делать покупки в радость и без ущерба для семейного бюджета. Помимо присвоения социального статуса, мы также планируем участвовать в проекте «Доступная рыба», поддерживать другие социально значимые инициативы администрации города.
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинска уже действует 29 социальных магазинов, расположенных в городе, селах и планировочных районах. Как отмечает заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова, со многими предпринимателями ведется разъяснительная работа, проводятся консультации, в том числе по мерам поддержки.
– Все больше субъектов проявляют заинтересованность в присвоении магазинам социального статуса, – отметила Елена Дачилова. – Это важная направление, которое наравне с развитием ярмарочной и фирменной торговли позволяет обеспечить жителей качественными продуктами с минимальной наценкой.
В городском округе действуют меры финансовой поддержки для предпринимателей, присвоивших своим точкам статус «Социальный магазин». Они могут подать заявку на возмещение 90 процентов затрат на аренду помещения, или коммунальных услуг - но не более 500 тысяч рублей в год. Помимо этого, для данных категорий с 2022 года установлены пониженные налоговые ставки.
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