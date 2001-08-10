Быстрый интернет пришёл еще в одно небольшое сахалинское село
В селе Первомайское Смирныховского района появился мобильный широкополосный доступ в Интернет. У жителей теперь есть возможность полноценно пользоваться государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми в электронном виде.
Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, власти профинансировали строительство 60-ти километров волоконно-оптической линии связи от Смирных до села Первомайское, а компания модернизировала действующую базовую станцию, что позволило организовать мобильный доступ в Интернет. В дальнейшем планируется дополнительно улучшить качество мобильного сигнала в местах неуверенного приема.
– На бытовом уровне уже сейчас сахалинцы и курильчане активно пользуются электронной почтой, видеозвонками, различными государственными услугами в цифровом формате, проходят дистанционное обучение и работают удаленно. Вместе с тем мы формируем концепцию цифровой трансформации отраслей экономики. Новые сервисы не могут работать без хорошей связи, поэтому мы продолжим активно развивать инфраструктуру услуг связи в Сахалинской области, – отметил Юрий Джафаров, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.
Благодаря реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» на островах не осталось ни одного населенного пункта с числом жителей от 100 человек и более (кроме Северо-Курильска), до которых не был доведен волоконно-оптический кабель. При этом вопрос строительства волоконно-оптической линии от Камчатки до Парамушира находится в высокой степени проработки, принципиальное решение о начале реализации проекта ожидается до конца 2021 года.
Сейчас сахалинское правительство работает над вопросом обеспечения доступности услуг связи внутри всех населенных пунктов, включая решение проблемы разрывов в зоне охвата услугами связи.
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