На Сахалине стали забивать больше свиней и коров
По оценке министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, за истекший период предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено продукции собственного производства на сумму более 3,3 млрд. рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве, по отдельным подотраслям пищевой промышленности отмечен значительный рост производства продукции. Так, мясоперерабатывающие и молокоперерабатывающие предприятия не только сохраняют стабильное производство, но и продолжают наращивать объемы произведенной продукции, удовлетворяя потребности островитян в качественных и доступных продуктах питания.
Сегодня в регионе продолжают работать более 40 средних, малых и микропредприятий, осуществляющих производство мясной и молочной продукции. Среднесписочная численность занятых на производстве составляет более 750 человек.
За истекший период 2021 года произведено мяса и мясной продукции в объеме 4,5 тыс. тонн, что превышает объемы производства аналогичного периода прошлого года на 4%. По оперативным данным объемы производства свинины увеличились более чем на 8%. Основной вклад в положительную динамику внесли АО «Мерси Агро Сахалин» и ООО ТФ «Сахалинский бекон-2». Спросом у сахалинцев пользуется говядина производства местных сельхозтоваропроизводителей. В целом, объемы ее производства возросли на 19,5%. Рост объемов на 7,8% отмечается и в производстве мяса птицы.
Кроме того, за период с января по май текущего года сахалинскими товаропроизводителями выпущено 11,4 тыс. тонн молока и молочной продукции. Объемы сыра и творога регионального производства возросли на 10,9 % и 9,1 % соответственно. Заметим, что производство молока и кисломолочной продукции сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года.
Планомерное развитие во многом обусловлено созданным в Сахалинской области благоприятным инвестиционным климатом и реализуемыми мерами региональной финансовой поддержки на протяжении ряда лет. Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственным производителям из регионального бюджета только за истекший период 2021 года предоставлено субсидий в размере более 25 млн. рублей. При этом предприятиями по оперативным данным министерства инвестировано в развитие бизнеса более 55,4 млн. рублей. На один рубль государственной поддержки объем инвестиций превышает 2,2 рубля.
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