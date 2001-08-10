Инфляцию на Сахалине назвали самой низкой на Дальнем Востоке

Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области поделилось с ТИА «Острова» аналитическими данными о ценовой ситуации на отдельные виды продукции в области в сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального округа.

Ценовые изменения в текущем году, в том числе на продовольствие, как положительные, так и отрицательные, затрагивают не только рынок Сахалинской области, но и все субъекты округа, а также России в целом.

Основным показателем, характеризующим изменение цен на товары и услуги, является показатель уровня инфляции, а уровень изменения цен на продовольствие характеризуется индексом потребительских цен на продовольственные товары или продовольственная инфляция.

При этом, несмотря на особенное географическое положение Сахалинской области и, соответственно, сложности доставки грузов на острова, что не может не отражаться на конечных ценах, инфляционные показатели в регионе складываются ниже среднероссийских и в среднем по ДФО. Так, с начала года в среднем по России уровень инфляции сложился в размере 3,48%, при этом в среднем по Дальневосточным регионам данный показатель составил 2,58%, в Сахалинской области – 1,73%, и это самый низкий показатель среди регионов ДФО. Продовольственная инфляция в области составила 103,1%, что ниже общероссийского уровня (104,9%) и показателя в среднем по ДФО (103,7%).

По стоимости минимального набора продуктов питания, в который входят 33 наименования товаров, Сахалинская область по наименьшему его росту с начала года находится на 3 месте среди 11 регионов Дальнего Востока. За 5 месяцев текущего года стоимость набора в регионе увеличилась на 6,0%, а, к примеру, в Приморском крае – на 6,5%, Хабаровском крае – на 7,1%, Амурской области – на 10,1% и Магаданской области – на 9,6%. При этом по показателю покупательной способности, отражающему количество приобретаемых минимальных наборов продуктов питания на среднемесячную заработную плату по региону, наша область из 85 субъектов занимает 5 место по наибольшему количеству приобретаемых наборов после г. Москва, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и г. Санкт-Петербург.

За месяц стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась на 1,3% или 87,8 рублей. Прирост стоимости пришелся на овощную группу товаров в основном за счет сезонности цен. Так, в мае по отношению к апрелю увеличилась цена картофель и морковь – 47,95 руб./кг и 65,98 руб./кг соответственно (в апреле – 47,12 руб./кг и 58,57 руб./кг). При этом необходимо отметить, что в Сахалинской области среди субъектов ДФО картофель и морковь самые дешевые. Капуста белокочанная подорожала за месяц 6,7 руб./кг, и цена ее реализации в среднем по области составила 76,6 руб./кг. С апреля в региональной розничной сети реализуется завозная импортная капуста нового урожая, цена на которую выше местной, поскольку формируется с учетом отпускных цен на материке и транспортных расходов по доставке.

Рост объемов производства и предложений на рынке влечет за собой повышение конкурентоспособности продукции. Так, в мае текущего года средняя розничная цена на свежие огурцы составила 163,9 рубля за килограмм, и это самая низкая цена среди субъектов ДФО. Средняя цена на помидоры составила 224,1 руб./кг и сохраняет устойчивую 6 позицию среди дальневосточных субъектов по наименьшей цене с марта текущего года. Для примера- средней цены на помидоры на Камчатке – 312,1 руб./кг, в Амурской области – 242,7 руб./кг, в Магаданской области – 512,3 руб./кг.

Информация подготовлена министерством на основании официальных статистических данных о потребительских ценах на товары и о среднемесячной заработной плате, сложившейся в регионах России. Органы статистики ежемесячно проводят оценку изменения цен в целом по России, по федеральным округам и субъектам. Региональными органами статистики, в целях отражения корректных данных о ценовых изменениях, фиксируются цены в одних и тех же магазинах и на одни и те же продовольственные товары.